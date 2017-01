Gaitán: "Venir a un club nuevo no es fácil; me pasó igual con el Benfica"

Madrid, 10 ene (EFE).- El argentino Nicolás Gaitán, jugador del Atlético de Madrid, que completó ante el Las Palmas (2-3) su cuarto partido desde que fichó por, los rojiblancos el pasado verano, que "no es fácil adaptarse cuando se llega a un club nuevo" y que lo mismo le pasó cuando llegó al Benfica procedente del Boca Juniors.

"Venir a un club nuevo no es fácil. El balance personal de este partido me lo quedo para mí. Yo estoy contento por haber jugado los noventa minutos y por habernos clasificado para cuartos", dijo el futbolista argentino.

"El final del partido fue un poco loco, pero gracias al partido de ida y el partido de hoy hicimos lo positivo que es pasar a cuartos de final", declaró.

"Creo que venir a club nuevo non es fácil. Me costó también cuando llegué al Benfica. Estoy para sumar y estoy muy contento. Simeone me pide lo que le pide a todos los compañeros. A mí se me está haciendo un poco más difícil", concluyó. EFE.