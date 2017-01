Garbiñe Muguruza: "Tendría que estar bastante mal para retirarme"

Melbourne, 16 ene (EFE).- La española Garbiñe Muguruza, que este lunes debutó con victoria ante Marina Erakovic, 110 del mundo, por 7-5 y 6-4 en el Abierto de Australia, señaló que "tendría que estar bastante mal" para retirarse de este Grand Slam, por las molestias en el aductor derecho que sufrió ante la neozelandesa.

"He empezado a jugar y no noté una molestia importante. Si venía asustada de lo que había tenido en Brisbane, porque tardó bastante en curarse y por eso estoy con dudas", dijo Garbiñe, que tras ganar el primer set abandonó la pista para recibir tratamiento médico.

"Decidí salir de la pista para que me colocasen un vendaje que me ayudase sobre todo mentalmente. A la vuelta me desconcentré un poco y enseguida me vi con 4-1 abajo", explicó.

"Me dio un poco de cosa moverme y ella estaba jugando muy rápido. En algunas bolas me vi asustada, pero al final pude jugar bien y darle la vuelta, y tengo bastante tiempo para recuperarme ahora, y con todo mi equipo aquí a ver si lo conseguimos", dijo la española, séptima cabeza de serie del torneo.

"Ojalá no tuviera ninguna molestia pero en Brisbane fue el primer torneo del año y también tuve molestias. Molesta la rodilla, el pie, etc. Tienes que lidiar con ello y jugar con dolores. Al final he sabido darle la vuelta concentrarme en otras cosas y se te olvida un poco", señaló.

Pese a los problemas iniciales, Garbiñe dijo que no se le había pasado por la cabeza retirarse. "Nada de eso", dijo, "en Brisbane tomé la decisión por precaución, y sobre todo para no lesionarme en el primer torneo del año o que fuese a peor. Aquí no me lo he planteado. Tengo que estar bastante mal para retirarme", añadió.

Nada más ganar a la neozelandesa, Garbiñe explicó en la entrevista a pie de pista que había sido duro, "porque de repente estás jugando y empiezas a sentir dolores en tu cuerpo y obviamente te pones nerviosa", dijo.

"La verdad es que me he asustado un poco. Traté de calmarme y pelear por el partido hasta ganar. Una victoria es una victoria", añadió la española. "Hemos jugado un par de veces y siempre ha sido duro así que estoy contenta de haber ganado".

Su próxima rival será la estadounidense Samantha Crawford (162 WTA) que derrotó a su compatriota Lauren Davis por 4-6, 6-3, 6-0, y será el primer duelo entre ambas. EFE.

mlm.