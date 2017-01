Gaviria:"Una victoria muy importante que da confianza para el futuro"

San Juan (Argentina), 23 ene (EFE).- El colombiano Fernando Gaviria (Quick Step) volvió a levantar los brazos por tercer año consecutivo en Argentina, su país talismán, y de nuevo ante un campeón, en esta ocasión el campeón olímpico italiano Elia Viviani.

"Es una victoria muy importante. Todos nos preparamos para ganar, no para perder y empezar levantando los brazos es muy bonito y da confianza. Ahora tenemos que seguir por la misma línea para llegar en las mejores condiciones posibles a los grandes objetivos de la temporada", dijo el corredor de La Ceja (Antioquía).

Sigue la racha de Gaviria, donde sus triunfos no pasan inadvertidos por su calidad. En San Luis ganó a los mejores, en 2015 y 2016 y en 2017 la suerte le sonríe en San Juan.

"En este país he ganado a grandes campeones como Cavendish, Sagan o Viviani, y ahora estoy en un equipo grande y sigo ganando. Está claro que Argentina me trae suerte, y hoy en concreto me sentí con suerte y piernas para ganar", explicó.

Gaviria, "El misil de Antioquía", de 22 años, comentó el desarrollo de una etapa que al final se pudo complicar por una errónea interpretación del recorrido que partió el pelotón en dos partes.

"Ha sido una etapa muy bonita y rápida, pero al final hubo una confusión en un desvío que partió el pelotón y por eso se perdió parte del espectáculo. Nosotros salimos beneficiados, pero hay que tener cuidado con esos fallos para que no se repitan", comentó.

La victoria estaba en los planes de Gaviria. Su equipo, con el belga Tom Boonen al frente, preparó a conciencia la llegada para el remate del colombiano.

"Luchamos de salida por la etapa y al final ha sido clave el trabajo de todo el equipo, también de Tom Boonen, que me ha dejado cerca de meta en inmejorables condiciones para rematar", concluyó. EFE