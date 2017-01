Girona, Getafe y Cádiz continúan su feroz lucha por la segunda plaza

Madrid, 12 ene (EFE).- La vigésimo primera jornada de LaLiga 1/2/3 tendrá casi todos sus focos puestos en la lucha por la segunda plaza entre Girona, Getafe y Cádiz, que intentarán acabar el fin de semana en puestos de ascenso directo por detrás del Levante, que pierda, gane o empate, seguirá siendo el líder de la categoría.

En estos momentos, el primer clasificado de Segunda División saca una renta de siete puntos al segundo, el Girona. Después del partido aplazado por la lluvia que disputó este miércoles ante el UCAM Murcia, alcanzó esa renta tras ganar con firmeza 0-2 a domicilio. El Levante, se convirtió en un líder sólido y dejó atrás al resto, que mantienen otra lucha diferente.

El siguiente rival del Levante será el Huesca, que se ha desinflado en las últimas jornadas después de sumar tres empates en los últimos cuatro encuentros. Pese a ello, ocupa la sexta posición y, en su estadio, será un contrincante complicado para los hombres de Juan Ramón López Muñiz, que tratarán de encadenar su quinta victoria seguida.

Más igualada está le pelea por esa segunda plaza. Girona, Getafe y Cádiz están separados por sólo tres puntos de diferencia y tendrán diferentes compromisos con diversa dificultad. Tal vez, el más complicado, lo tendrá que sacar adelante el Cádiz en el estadio Ramón de Carranza, donde recibirá al Valladolid.

El conjunto castellano está completando un curso irregular. No es capaz de dar con la tecla pero, pese a ello, mantiene intactas sus posibilidades de ocupar una de las seis plazas que dan opciones de luchar por ascender. De momento, es séptimo, empatado a puntos con el Huesca, y su visita al Cádiz será básica para conocer futuro más reciente.

El Girona y el Getafe, a priori, tienen partidos más asequibles con equipos de la zona baja de la tabla. El cuadro catalán defenderá su segunda posición en casa ante el Córdoba, que lucha por no descender, mientras que el Getafe, que sólo ha perdido uno de sus últimos once encuentros, recibe al Mallorca, con el agua al cuello y al borde de los puestos de Segunda División B.

Por su parte, el Rayo Vallecano intentará volver a la senda de la victoria frente a un equipo complicado, el Sevilla Atlético, que ocupa una de las posiciones nobles de la tabla.

El conjunto madrileño vuelve a coquetear con el descenso después de encadenar dos derrotas y un empate consecutivo y sólo está un punto por encima del descenso. No puede fallar y lo intentará sin su capitán, Roberto Trashorras, a quien Rubén Baraja tiene que buscar un sustituto para uno de sus jugadores fetiche que siempre ha jugado desde que llegó al cargo.

Mientras, el Alcorcón, después de su hazaña histórica de alcanzar los cuartos de final de la Copa del Rey, bajará de la nube para regresar a su pesadilla del descenso. Como el Rayo Vallecano, el Alcorcón está sólo un punto por encima del infierno de Segunda B y tendrá que visitar al Lugo. Los gallegos, rozan el sexto puesto y quieren ganar después de dos jornadas sin lograrlo.

Oviedo y Elche disputarán el duelo de la zona media de la clasificación. Situados en tierra de nadie, asturianos y alicantinos quieren dar un puñetazo encima de la mesa. Sobre todo los hombres de Fernando Hiero, que después de tres derrotas seguidas necesitan ganar para despejar dudas.

También disputarán un encuentro igualado UCAM Murcia y Nástic, el penúltimo contra el último de la categoría jugarán un encuentro de infarto para no caer más abajo de la clasificación. Los tres puntos en juego, serán muy importantes para ambos clubes.

Además, en el Heliodoro Rodríguez López Tenerife y Zaragoza lucharán por no descolgarse de la sexta plaza; el Mirandés intentará meter en problemas al Numancia y, ya de paso, abandonar la última plaza de descenso, la decimonovena; y el Reus, a un punto de la zona noble, no quiere descolgarse de ella frente al Almería, envuelto en la lucha por no bajar. EFE