Godín: "Estamos mal"

Madrid, 31 oct (EFE).- El uruguayo Diego Godín, defensa del Atlético de Madrid, declaró este martes, tras el 1-1 con el Qarabag en la Liga de Campeones, que el equipo está "mal y jodido" por el empate y apuntó que las "matemáticas dicen que todavía no están eliminados", aunque admitió que "ahora mismo" están "fuera".

"Estamos mal, porque queríamos ganar, que era lo que todos queríamos para poder seguir dependiendo de nosotros. Hoy las matemáticas dicen que todavía no estamos eliminados, pero dependemos ya de otros resultados, así que es más complicado", valoró en zona mixta después del choque jugado en el estadio Wanda Metropolitano.

"En estos momentos estamos fuera (de los octavos de final) y dependerá de nosotros de ganar los dos partidos y que se den otros resultados. Ya no dependemos de nosotros mismos. Entonces, la situación ya es diferente", continuó Godín, que consideró que a su equipo le cuesta "encontrar el gol" y que apostó por mirar adelante.

"Si tuviera la solución sería el 'Cholo' (Simeone). Esto es cosa de todos. Las cosas no salen, en el fútbol he pasado por varias de éstas y hay que poner todos un poquito más, ser autocríticos, no mirar para los lados, sino mirar siempre uno mismo, apoyarnos en los compañeros, en el grupo y que la afición nos apoye", afirmó.

Godín entendió como "normal" que los seguidores hayan pitado al equipo en el partido contra el Qarabag. "Es más viejo que el fútbol. Cuando la gente está nerviosa y nosotros estamos nerviosos porque queremos ganar, es la forma de expresarse, de nerviosismo, de ansiedad y no hago un problema con eso. La gente nos exige que ganemos, porque estamos acostumbrados a eso", añadió.

El central achacó el empate a más aspectos que la falta de gol. "También nos han hecho un gol a balón parado. Son detalles que dentro del partido te penalizan", agregó. EFE