Gol de Juan Fernando Quintero fue el segundo mejor del Mundial

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) informó que el gol del mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero ante Japón, en el Mundial de Rusia 2018, fue elegido por los usuarios de su página web como el segundo mejor del campeonato.

La FIFA divulgó un video que recopiló los 10 mejores goles de la Copa del Mundo, en donde la anotación de Quintero se ubicó en la segunda casilla.

El gol de Quintero en un cobro de tiro libre que pasó por debajo de la barrera japonesa le permitió a la selección colombiana conseguir el empate provisional en el encuentro por la fase de grupos del Mundial en los últimos segundos del primer tiempo.

En el listado de la FIFA aparece en el primer lugar el gol que el lateral derecho francés, Benjamin Pavard, le marcó a Argentina en la victoria de su selección 4 a 3 en los octavos de final del campeonato.

“El gol de Pavard superó a otros candidatos en una votación que acumuló 3.000.000 de votos. La volea impecable de Pavard se adjudicó el premio al mejor tanto del certamen”, indicó la Federación.

