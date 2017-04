Gómez Noya entra líder en Gold Coast, adonde España lleva alineación de lujo

Adrian R. Huber

Madrid, 7 abr (EFE).- Javier Gómez Noya, único quíntuple campeón del mundo de triatlón, buscará refrendar su sensacional triunfo en la primera prueba del Mundial, hace un mes, en Abu Dabi, este sábado en Gold Coast (Australia), donde España presentará una alineación de lujo que también incluye a Mario Mola -último oro intercontinental-, Fernando Alarza -bronce en 2016- y Vicente Hernández.

Gómez Noya, nacido hace 34 años en Basilea (Suiza) y criado en Ferrol (Coruña), se perdió, por lesión, los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro (Brasil), su objetivo central del año pasado, en el que, no obstante, tuvo tiempo para lograr su cuarto título europeo -al ganar en Lisboa- y elevar a categoría social el triatlón, tras recibir el prestigioso Premio Princesa de Asturias de los Deportes.

Recuperado de la fractura de brazo izquierdo que le impidió intentar mejorar su plata olímpica de Londres 2012 y repetir en Copacabana la batalla deportiva de Hyde Park contra los hermanos Brownlee -Alistair revalidó oro; y Jonathan mejoró un puesto y completó el doblete inglés en Brasil-, Javi arrancó de forma brillante la temporada: ganó el Medio Ironman (70.3) de Dubai, poco antes de anotarse la primera prueba de las 'World Series' en otro de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi.

"La verdad es que empecé muy bien el Mundial, ganando en Abu Dabi. Aquí lo que espero es sumar unos buenos puntos. Es distancia sprint, que no me gusta tanto, porque son carreras muy cortas e impredecibles. Lo ideal es intentar conseguir una puntuación buena, que me valga con miras al Mundial", declaró a Efe Javi poco después de llegar a Gold Coast, donde se competirá sobre la mitad de la distancia olímpica, es decir, 750 metros a nado, veinte kilómetros en bici y cinco más de carrera a pie.

Gómez Noya llegó a Australia tras completar una concentración de entrenamientos en Cambridge (Nueva Zelanda), junto a otro grupo de triatletas entre los que se encontraban el tinerfeño 'Chente' Hernández -su sustituto en los Juegos de Rio-, de 25 años, y el mexicano Crisanto Grajales, de 29, que también apuntará alto este sábado.

La prueba se disputará en un circuito que coincidirá con el de los Juegos de la Commonwealth del año próximo y que en esta ocasión será diferente -y con la mitad de recorrido- que el del año pasado, cuando el mallorquín Mola, de 27 años, se impuso por delante del talaverano Alarza, de 26, firmando 'doblete' para España.

Ambos presentaron ese día sus candidaturas al podio final de un Mundial que ganó Mola y en el que Alarza capturó bronce.

En Abu Dabi, España metió a tres de sus hombres entre los mejores ocho, ya que Alarza -que explicó a Efe que en Gold Coast espera "estar luchando por las medallas", porque está "muy bien" y llega "muy confiado a esta carrera"- fue cuarto; y Mola, octavo.

Javi saldrá este sábado con el dorsal 1, Alarza llevará el 2 y Mario portará el 5 en Gold Coast, 'meca' del surf que en 2009 albergó la Gran Final de la primera edición de las 'World Series', el Mundial por etapas que sustituyó al que se resolvía en una sola jornada.

El surafricano Richard Murray -quinto en Abu Dabi y ganador de las pruebas de la Copa del Mundo de Ciudad del Cabo (Suráfrica) y, el pasado domingo, en New Plymouth (Australia)-, compañero de entrenamientos de Mola, será uno de los principales opositores a un triunfo español.

Al igual que su compatriota Henri Schoeman, bronce olímpico, por detrás de los Brownlee, en Río de Janeiro, donde relegó al cuarto puesto al anterior.

El estadounidense Gregory Billington -séptimo en Abu Dabi- y el suizo Andrea Salvisberg, bronce en el Europeo de Lisboa, también intentarán acabar en los puestos delanteros en Gold Coast, donde la veterana neozelandesa Andrea Hewitt, ganadora de la prueba inaugural en Emiratos Árabes, portará el dorsal 1.

Hewitt contará de nuevo como principal opositora a la inglesa Jodie Stimpson, segunda en Abu Dabi, en una prueba en la que la única española participante será la gerundense Carolina Routier, olímpica en Rio, donde fue la primera en salir de las aguas de la playa de Copacabana. Antes de sufrir un pinchazo, primero, y una avería mecánica, después, en el segmento ciclista, percances que la acabaron dejando fuera de competición.

La holandesa Rachel Klamer, la japonesa Ai Ueda -quinta en Abu Dabi- y la estadounidense Katie Zaferes, séptima en Emiratos y que viene de ganar el pasado domingo la Copa del Mundo de New Plymouth, también optarán al triunfo en la prueba femenina, previa a la de hombres, que arrancará a las 06:00 GMT (las ocho de la mañana, en horario peninsular español). EFE