Gómez Noya:"Contento con mi puesto, el triunfo de Mario y el podio de Alarza"

Adrian R. Huber

Madrid, 8 abr (EFE).- El español Javier Gómez Noya, único quíntuple campeón del mundo de la historia del triatlón y líder del Mundial, declaró a EFE tras acabar cuarto en Gold Coast (Australia) la segunda prueba del certamen que está "contento" con su puesto y con "el triunfo" y "el podio" de sus compatriotas Mario Mola y Fernando Alarza.

"La carrera tal y como se desarrolló estoy satisfecho con el resultado, porque al final fue una carrera a pie. Daba igual ir más rápido o más lento en la natación y en la bici, porque salimos todos juntos. En un circuito plano y distancia sprint (mitad de la olímpica: 750 metros a nado, 20 kilómetros de ciclismo y 5 más de carrera a pie) es muy difícil que haya grandes diferencias", dijo, en conversación telefónica con Efe desde Gold Coast, el gallego, de 34 años, plata olímpica en Londres 2012 y que se perdió, por lesión, los Juegos de Río de Janeiro (Brasil) del año pasado.

"Mi segunda transición fue un poco mala y tuve que remontar un poquito. Y aguanté hasta donde pude", comentó el campeón ferrolano, que tras ganar el mes pasado la prueba inaugural del Mundial en Abu Dabi fue cuarto este sábado en Gold Coast, donde mantuvo el liderato en el campeonato, tras una prueba que ganó el mallorquín Mola y en la que el talaverano Fernando Alarza fue tercero.

"Al final me faltó un poco de energías para aguantar el ritmo de los del podio y me quedé cuarto. Pero el ritmo de carrera creo que es bueno. La distancia sprint no es mi fuerte, ni mucho menos. Pero aún así creo que hice una buena carrera", comentó Gómez Noya, que el año pasado -antes de romperse el brazo izquierdo, mientras se entrenaba en Lugo, un mes antes de los Juegos- capturó su cuarto título europeo, en Lisboa.

"Ahora hay que seguir trabajando, con miras a Yokohama (Japón, sede de la tercera prueba del Mundial, el año que viene) que posiblemente será una carrera que se adapte mejor a mis características", indicó a Efe el quíntuple campeón mundial, que el año pasado elevó a rango social el triatlón al recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes.

"Estoy contento por la victoria de Mario (Mola). Ha hecho un 'carrerón' y claramente ha demostrado que era el más fuerte", apuntó Javi, que mientras decide si completa el ciclo olímpico que desembocará en los Juegos de Tokio de 2020 intentará aumentar su propio récord ganando una sexta corona mundial.

De momento, encabeza la general del Mundial con 1.433 puntos, 107 más que el surafricano Richard Murray, segundo este sábado en Gold Coast. Alarza es tercero en el campeonato, con 1.318; y Mola, cuarto, con 1.264.

"También estoy contento por el podio de Fernando (Alarza), que también demostró estar muy fuerte", comentó desde Australia Gómez Noya, que volverá a concentrarse en la localidad neozelandesa de Cambridge, donde completó un 'stage' entrenamientos en el que también participó su compatriota el tinerfeño Vicente Hernández, su sustituto en Rio, que este sábado, saliendo de una lesión, fue decimonoveno en Gold Coast.

"Acabé contento la carrera con un resultado acorde a mis expectativas, acorde a mi preparación, porque era consciente de que mi preparación había sido muy justa", señaló a Efe desde Oceanía 'Chente' Hernández, nacido hace 25 años en Santa Cruz de Tenerife y que está acabando de recuperarse de una fascitis plantar.

"Mi objetivo de entrar en ritmo de carrera de estar en el primer grupo y empezar a competir lo he conseguido. Y ahora simplemente ver en los próximos días cómo evoluciona el pie, si empeora o si tengo las mismas sensaciones. Y cada vez intentar acumular más entrenamientos para intentar estar lo mejor posible en las próximas carreras", indicó 'Chente', cuyo técnico es el gallego Carlos Prieto, el mismo que entrena a Gómez Noya.

"La gente está mal acostumbrada", comentó el tinerfeño, en relación a la brillante actuación del equipo español, que colocó a tres de sus hombres entre los primeros cuatro en Gold Coast.

"Siempre rinden muy bien, en todas las carreras. Y ésta ha sido una más, en la que hay dos españoles en el podio. Y Javi ha sido cuarto", apuntó.

"La sensación general es de satisfacción. Esperamos que la tónica siga así, a lo largo del año", comentó 'Chente' desde Gold Coast. EFE