Gorosabel: La de hoy ha sido una noche especial por mi debut en Anoeta

San Sebastián, 2 nov (EFE).- "La de hoy ha sido una noche especial para mí porque he debutado en Anoeta y la verdad es que todo ha salido muy bien y estoy muy contento", ha confesado el jugador del filial realista Andoni Gorosabel tras su primer partido en el estadio donostiarra con el primer equipo blanquiazul.

Gorosabel, quien ya jugó con la Real Sociedad en Liga ante el Levante en el Ciutat de Valencia, ha servido esta noche una espectacular asistencia a su compañero Alberto de la Bella para que éste anotara el segundo de los tres goles logrados por la Real ante el Vardar macedonio (3-0), en el encuentro de la fase de grupos de la Liga Europa disputado esta noche en San Sebastián.

"Era un partido muy importante para encarrilar el pase a la segunda ronda y hemos conseguido los tres puntos que era lo más importante", ha señalado Gorosabel a los periodistas al término del encuentro, en la sala mixta del estadio de Anoeta.

El joven jugador del filial de la Real Sociedad se ha mostrado "muy agradecido" al entrenador, Eusebio Sacristán, "por la confianza que está teniendo" en él y ha dicho sentirse "cada vez más a gusto" en el equipo.

"Estoy muy contento de poder entrenar con estos jugadores y cada vez me siento mejor", ha insistido Gorosabel, quien no oculta que este partido ante el Vardar será "un buen recuerdo" para él.

No obstante, ha insistido en que lo que toca "ahora" es "pensar en el próximo partido". "Si tengo que jugar con el 'Sanse' (el filial) con el Sanse y si no pues lo que me toque", ha concluido. EFE