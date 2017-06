Griezmann: "Pido disculpas a quien haya entendido mal mis declaraciones"

Madrid, 13 jun (EFE).- El delantero francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann, que amplió este martes su contrato hasta junio de 2022, indicó a través de la web del club que quiere "pedir disculpas" a quien haya "entendido mal" sus declaraciones de las últimas semanas y aseguró que siempre lo ha dado "todo".

"Lo primero que quiero hacer es pedir disculpas a la gente que haya entendido mal mis declaraciones. Puede que me expresara mal o que algunos quisieran sacar titulares donde no los había, pero desde que he llegado lo doy todo por mi club, mis compañeros y mi cuerpo técnico", indicó el delantero francés.

En el comunicado en el que el club anunciaba la ampliación de su contrato por una campaña más, hasta junio de 2022, el punta galo dijo estar "muy feliz" por "volver a vivir una temporada más con todos ustedes".

"Daré gracias a todos dándolo todo en el campo como siempre", añadió Griezmann, que ya puso la vista en la próxima temporada.

"Ahora estaré unos días descansando para recuperar fuerzas y volver con mis compañeros y el cuerpo técnico a preparar a tope la temporada en Los Ángeles de San Rafael como todos los años", declaró el delantero.

El delantero francés hizo unas declaraciones tras el final de LaLiga en las que se refirió a las posibilidades que tenía de fichar por el Manchester United inglés, que cifró como 'seis sobre diez' mientras que tenía 'siete sobre diez' de seguir en el Atlético.

No obstante, el propio delantero galo indicó tras la resolución negativa del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) respecto a la sanción de la FIFA al Atlético, que seguiría en el club rojiblanco ya que sería "un golpe sucio" salir en este momento, según indicó al canal francés 'TF1'. EFE

