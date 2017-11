Griezmann resurge, Alemania empata en Inglaterra y el "Chucky" anota doblete

Madrid, 10 nov (EFE).- La recuperación goleadora de Antoine Griezmann, el empate de Alemania en Wembley (0-0) y la confirmación del mexicano Hirving "Chucky" Lozano como artillero de talla mundial marcaron una jornada de amistosos que la mayoría de técnicos utilizó como laboratorio para experimentar antes del Mundial.

A siete meses del Campeonato del Mundo, con la competición de clubes a pleno rendimiento, muchos seleccionadores utilizaron la fecha FIFA para ampliar expectativas, experimentar con jugadores que, difícilmente serán titulares, pero pueden formar parte de la convocatoria en Rusia y, quién sabe, si ser decisivos.

Por lesión o descanso pactado, no aparecieron por esta fecha Cristiano, Lewandowski, Falcao, Luis Suárez, Kroos o Godín. E Inglaterra alineó el once menos experimentado en 37 años (101 partidos internacionales entre todos sus titulares).

La duodécima visita de Alemania a Wembley se saldó con un empate sin goles que dejó más satisfecha a Inglaterra, que por el momento se ilusiona con la posibilidad de haber encontrado un guardameta de garantías Jordan Pickford, que debutó con los "pross".

Alemania asusta no sólo por su condición de campeona del mundo, sino por lo que se le adivina. Con un ataque que en cualquier equipo sería novel; Timo Werner (21 años), Leroy Sane (21) y Julian Draxler (24), el conjunto de Joachim Löw fue mejor en el primer tiempo, en el que Sane estrelló un balón en el larguero y un defensa inglés sacó otro disparo suyo bajo palos, pero no confirmó su superioridad.

En el Stade de France, frente a una selección galesa que horas antes recibió desde Madrid la noticia de una nueva lesión muscular de Gareth Bale, Didier Deschamps comenzó a mostrar cómo hará para integrar la enorme capacidad ofensiva de sus Bleus.

Con Giroud en punta; Mbappé, Griezmann y Koman formaron la segunda línea de ataque y el rojiblanco se encargó de cerrar cualquier debate sobre su estado de forma con una preciosa volea a los 18 minutos, ayudado por el meta Hennessey. Giroud amplió la victoria, asistido por Mbappé, en el segundo tiempo (m.72).

El Bélgica-México (3-3) presentó un duelo de artilleros; Romelu Lukaku (Manchester United) contra Hirvin Lozano (PSV Eindhoven) que no tuvo ganador, con goles a pares para ambos.

En el estadio Rey Balduino de Bruselas, "Chicharito" Hernández se unió al selecto "Club de Los Cien" y no fue la única buena noticia para el "Tri". Ante la selección más goleadora -junto a Alemania- de la fase de clasificación europea, México dio una muestra de carácter y confirmó que cuenta con un goleador que puede convertirse en una de las sensaciones del Mundial.

El equipo de Juan Carlos Osorio remontó en dos ocasiones un marcador adverso. Igualó el temprano tanto de Eden Hazard (m.17), con un penalti ejecutado por el bético Andrés Guardado y al comienzo del segundo tiempo se repuso de inmediato al gol de Lukaku -con la colaboración del Memo Ochoa- por medio del "Chucky" Lozano (m.56), quien repitió con una potente volea, apenas cuatro minutos después. Lukaku, finalmente, logró el empate para el equipo de Roberto Martínez.

Lo contrario al festival goleador del Rey Balduino, lo firmaron Polonia y Uruguay, que sin Lewandowski ni Luis Suárez no encontraron quien marcase, pese a la presencia con La Celeste de Edinson Cavani.

Brasil jugó en Lille contra Japón, con Neymar como protagonista absoluto. Mientras se airean sus supuestos desacuerdos con Unai Emery o la posibilidad de que en un futuro fiche por el Real Madrid, el delantero del PSG volvió a acaparar toda la atención dentro y fuera del campo. Sobre el terreno de juego, anotó el penalti que abrió el marcador (m.9), VAR mediante, falló otra pena máxima ocho minutos después y fue el referente de su equipo.

Luego, en la sala de prensa, negó que no sea feliz en París y se echó a llorar ante los halagos de su entrenador, Tite, que le aconseja que no responda a las provocaciones que sufre en el terreno de juego, donde de nuevo pudo volver a ser expulsado por revolverse ante un rival.

A medio gas, la Canarinha no tuvo problemas para aumentar la racha triunfal de Tite y se impuso (1-3) con el penalti de Neymar, un gran gol desde fuera del área de Marcelo y otro de Gabriel Jesús.

Colombia, por último, naufragó en Corea del Sur (2-1), donde el experimento de José Pekerman dejó una conclusión; la selección colombiana sigue siendo más fiable con su primera unidad.

Superada por la rapidez de los coreanos y por el acierto del jugador del Tottenham Heung-Min Son, autor de los dos tantos asiáticos, -el segundo tras un error de Leandro Castellanos, sustituto de David Ospina- el equipo cafetero sólo avisó a balón parado por medio de James, que dio el pase que, de cabeza, convirtió Cristian Zapata en el único tanto sudamericano. EFE