Guardiola no será quien llegue a la Juventus: Marcello Lippi

Marcello Lippi, exfutbolista y entrenador italiano, actual técnico de la selección de China y campeón del mundo con Italia en 2006. Aseguró que se ha encontrado muy bien en China, “es una experiencia importante y un país que me ha recibido muy bien”.

Lippi opinó sobre el presente de La Juventus, y dijo que seguramente vendrá un entrenador con mucha experiencia. “Todos los nombres que están sonando son de primer nivel, cualquiera le caerá muy bien al equipo”.

Acerca de Pep Guardiola, Lippi expresó que puede entrenar cualquier equipo, pero no cree que llegue a la Juventus, “está muy bien en el Manchester City” (…). “Guardiola no será quien llegue a la Juventus, si no fue este año, seguramente el otro año tendrá muchos chances de ganar la Champions League”.

Lippi se refirió a la llegada de Cristiano a La Juventus, y dijo que es positiva para el equipo y la Serie A. Sin embargo, aclaró que no basta con tener un buen jugador para salir victorioso en Europa.

“No me gustaría volver a dirigir la Selección Italiana porque considero que ya fue suficiente”, argumentó.