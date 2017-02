Guerra dialéctica entre LeBron y Barkley no beneficia imagen de la NBA

Redacción Deportes (EE.UU.), 31 ene (EFE).- La guerra dialéctica entre el alero LeBron James, de los Cavaliers de Cleveland, y el exjugador y comentarista de televisión Charles Barkley alcanzó un nuevo nivel después que la estrella de los actuales campeones de liga dijo que se había hartado de las críticas del exastro de la NBA.

Después de ser criticado por Barkley por cuestionar a la administración de los Cavaliers, James respondió tras haber sufrido el equipo otra derrota sorpresa ante los perdedores Mavericks de Dallas.

James no sólo respondió a las críticas de Barkley, sino que también dio a conocer otros incidentes que ha tenido con el exjugador que militó en equipos como los Sixers de Filadelfia, Suns de Phoenix y Rockets de Houston.

"No voy a permitir que falte el respeto a mi legado", advirtió James a través de la cadena de televisión ESPN después que los Cavs perdieron por 104-97 ante los Mavericks, su octava derrota en 15 partidos en enero.

James luego se despachó a gusto haciendo un recuento de los incidentes personales en los que Barkley se había visto envuelto durante su trayectoria como profesional.

"Yo no lancé a alguien por una ventaja. Jamás escupí a un niño. Nunca tuve una deuda en Las Vegas. Jamás dije 'no soy un ejemplo a seguir'. Nunca llegué al fin de semana del Juego de Estrellas el domingo porque estuve todo el fin de semana de fiesta en Las Vegas", manifestó Barkley. "Lo único que he hecho toda mi carrera es representar a la NBA de la mejor manera. Jamás me metí en problemas en 14 años. He respetado el deporte. Pueden publicarlo así".

Barkley nunca se ha guardado los dardos a la hora de opinar sobre James u otros jugadores, pero el exjugador fue especialmente duro con James la semana pasada después que el astro de los Cavaliers se quejó porque el equipo depende mucho de sus figuras, y cuestionó si la plana mayor estaba contenta con ganar sólo un título.

Barkley indicó que los comentarios de James fueron "inapropiados" y dignos de un "llorón".

"Le han dado todo lo que ha pedido, los Cavaliers tienen la nómina más cara de la NBA y ahora lo que tiene que hacer es jugar mejor como equipo y no criticar", analizó Barkley. "No puede aspirar a que sus compañeros lo hagan todo".

Aunque catalogó a James como "el mejor jugador del mundo", se preguntó si quiere competir en serio. James inicialmente no hizo caso a Barkley, al señalar que sólo quería aumentar los niveles de audiencia de su programa en TNT.

Sin embargo, James decidió después que no podía dejar pasar los comentarios y la emprendió contra Barkley, quien nunca ganó un campeonato de la NBA.

"Es un resentido", destacó James. "¿Por qué es creíble lo que dice? ¿Porque está en televisión?".

Además advirtió que si Barkley quiere continuar con la discusión, sabe dónde encontrarlo, porque de algo de lo que siempre ha estado orgulloso es que nunca se ha escondido de nada ni de nadie.

"Si esto lo motiva a querer hablar conmigo, todos conocen el itinerario", señaló la estrella de los Cavaliers. "El sabe dónde voy a estar. Que no se me acerque durante el Juego de Estrellas a darme la mano con una sonrisa".

Esta no es la primera vez que James responde duramente a sus críticos, y todavía no olvida que el presidente de los Knicks, Phil Jackson, se refirió a sus amigos cercanos y socios de negocios como su "pandilla".

"Fui a ver a (Carmelo Anthony) hace dos años al Madison Square Garden cuando estábamos en Nueva York", recordó James. "Jugaban contra los Trail Blazers de Portland. Llegué a un palco en el descanso, y Phil Jackson no me dirigió la palabra".

James y los Cavs han tenido una mala racha, además de no contar con el escolta J.R. Smith, uno de los jugadores que solicitó al equipo firmasen de nuevo como agente libre, por una fractura de pulgar de la mano derecha.

James insistió que Cleveland tiene que jugar mejor, y mientras tanto, prometió que no dejará pasar por alto las críticas.

"Me harté de callarme la boca", subrayó James. "Hay un nuevo jefe en la liga".

Por su parte, Barkley considera que para nada James ha cruzado la línea con sus declaraciones y como lo demuestra que ni tan siquiera haya puesto un mensaje al respecto.

"Me dio la risa, porque se nota que hizo algún trabajo de búsqueda en Google para encontrar algunas cosas relacionadas con mi persona", comentó Barkley. "Era joven cuando yo jugaba y aprecio su interés, pero no me siento mal por lo que ha dicho y al contrario me mantengo en la crítica que realice porque considero que era justa y me siento bien".

Barkley también advirtió que el hecho que sus críticas no gusten a una de las estrellas más grandes que hay en el deporte de Estados Unidos, para nada va a cambiar sus opiniones.

"De hecho, algunas de las cosas que dijo de mi son correctas, pero él no puso ningún mensaje de lo que yo exprese acerca de él que fuese incorrecto", valoró Barkley. "Algunos dentro de la liga pueden sentirse intimidados por LeBron (James), pero no seré yo el que tenga ese problema", agregó el comentarista de la TNT.EFE