Gurbindo: "Debemos seguir el camino iniciamos en segunda parte con Islandia"

Metz (Francia), 13 ene (EFE).- El lateral de la selección española de balonmano Eduardo Gurbindo aseguro que la clave para derrotar mañana a Túnez pasa por continuar en la misma línea de juego que el conjunto español mostró en la segunda parte del partido con Islandia.

"La clave está en jugar como en la segunda parte ante Islandia, seguir ese mismo camino, defender bien, conseguir salir al contragolpe y en ataque coger todavía un poco más de confianza y soltarnos definitivamente, porque es cierto que empezamos con algunas dudas", señaló Gurbindo en declaraciones a EFE.

En este sentido, el jugador del Nantes francés, insistió, al igual que el resto de componentes del equipo español, en no caer en las constantes faltas del equipo tunecino para evitar perder velocidad y fluidez en el juego.

"A pesar de los agarrones debemos ser capaces de soltar el balón, que la bola corra, porque si caemos en la tentación de botar y de buscar el uno contra uno desde parado nos van a frenar, porque son un equipo muy fuerte físicamente", advirtió Gurbindo.

Fluidez ofensiva que es una de las señas de identidad de la nueva España de Jordi Ribera, lo que ha permitido a Gurbindo recuperar un papel protagonista en el lateral derecho, tras verse relegado en las últimas convocatorias por Jorge Maqueda y Alex Dujshebaev.

"La verdad es que me encuentro muy cómodo, es una forma de jugar que me resulta muy atractiva, es juego que me va. A mí gusta jugar con mi extremo, con el pivote, mover la bola y además noto la confianza de Jordi", indicó Gurbindo.

No obstante, y pese a que como reconoció su llegada al Nantes francés le ha ayudado a "atreverse a hacer más cosas sobre la pista", Gurbindo prefiere no considerarse el lateral derecho titular e insistió en la naturaleza colectiva de este deporte.

"En balonmano no hay titulares y suplentes, en cualquier momento hay cambios. Yo en la selección he vivido momentos más altos, más bajos, he dejado de ir en algunos momentos, pero eso ha sido bueno, porque he conocido de todo y ahora me siento bien juegue diez o juegue cuarenta minuto si el equipo gana, que es lo importante", concluyó Gurbindo.EFE