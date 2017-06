Hamiton: "Quiero hablar en la pista y ganar este Mundial de buen modo"

Redacción deportes, 25 jun (EFE).- El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), segundo en el Mundial de Fórmula Uno, a catorce puntos del alemán Sebastian Vettel (Ferrari), declaró, tras acabar quinto el Gran Premio de Azerbaiyán, que quiere "hablar en la pista y ganar este campeonato de buen modo", en referencia a su incidente con el anterior.

"Puedo asegurar que no le hice un 'brake test' (frenar más de lo debido con el coche de seguridad en pista cuando circulaba primero en carrera) a Sebatian. Controlé el ritmo con la presencia del 'safety car' y, al igual que en las otras reanudaciones, ralenticé el ritmo en el mismo punto, en la entrada a la curva 15", explicó Hamilton, de 32 años.

"En ese punto, depende de mí controlar el ritmo; y en ese momento sentí un golpe por detrás", comentó el excéntrico y espectacular campeón inglés, que el sábado mejoró, elevándola a 66, la segunda mejor marca histórica de 'poles' del mítico brasileño Ayrton Senna -al igual que él, triple campeón mundial-, fallecido en 1994 durante el Gran Premio de San Marino, en Imola (Italia).

"Pero eso no fue lo importante para mí; todo el mundo vio claramente lo que sucedió después. Todos los chicos jóvenes se fijan en nosotros, como campeones que somos; y somos un ejemplo para ellos. Y no creo que éste sea el comportamiento que se espera de un múltiple campeón", dijo Hamilton en referencia a Vettel, cuatro veces seguidas ganador del Mundial (entre 2010 y 2013, con Red Bull), al que no citó expresamente.

"Pero sabemos que cuando las cosas se ponen duras, relucen los verdaderos colores; y nosotros hemos logrado soportar una buena cantidad de presión durante las últimas semanas", indicó Lewis, que detenta también la segunda mejor marca histórica de victorias en F1, con 56.

"Personalmente, quiero hablar en la pista y ganar este campeonato de buen modo. Mucha más después de este fin de semana. Y creo que podemos lograrlo", apuntó Hamilton. EFE