Hareide: "Un 0-0 estaría bien, pero no especulamos, queremos ganar"

Copenhague, 10 nov (EFE).- El seleccionador danés, Age Hareide, dijo hoy que su equipo confía en ganar a Irlanda en el primer partido de la repesca del Mundial, pero considera que un empate sin goles no sería un mal resultado.

"Mientras que no marquen, no importa. Un 0-0 estaría bien, tendríamos 120 minutos para hacer un gol en Dublín. Pero no especulamos, queremos ganar", afirmó el técnico noruego en la víspera del encuentro, que se disputará en el Parken de Copenhague.

Hareide elogió a su rival y destacó su fortaleza, aunque no se mostró preocupado por un exceso de dureza, porque los irlandeses "son honrados, no son sucios, y jugar de forma física está permitido en el fútbol".

Hace poco más de un año Dinamarca perdió en casa contra Montenegro, sumaba tres puntos en tres partidos y parecía lejos de Rusia 2018, pero desde entonces logró cinco triunfos y un empate que le permitieron acabar segunda de grupo.

Lograr el pase al Mundial ahora supondría culminar "una bonita remontada", aseguró hoy el seleccionador danés, quien cree que sus jugadores deben tratar de ser ellos mismos y usar su experiencia para afrontar la eliminatoria, que se cerrará el martes en Dublín.

También confiados en las opciones danesas se mostraron dos de sus jugadores más destacados, el portero Kasper Schmeichel y el centrocampista Christian Eriksen, aunque ambos rechazaron que Dinamarca sea favorita.

El partido supondrá para Hareide reencontrarse con su excompañero hace tres décadas en el Norwich City, el seleccionador irlandés, Martin O'Neill, a quien considera "un amigo en la lejanía". EFE