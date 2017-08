Héctor "Picky" Soto anuncia su retirada

Guaynabo (Puerto Rico), 31 ago (EFE).- Héctor "Picky" Soto, el voleibolista puertorriqueño de mayor trayectoria internacional -jugó en Italia, Bélgica, Japón, Rusia, Corea del Sur y Túnez-, anunció hoy su retirada tras más de 23 años de carrera.

"Sé que todos quieren que los atletas sean eternos, pero nos llega el momento. Me retiro satisfecho de todo lo que logré", expresó Soto, de 39 años, en rueda de prensa, a la que acudieron sus padres, familiares y excompañeros de la selección adulta de Puerto Rico.

"Me duele mucho porque los fanáticos quieren que uno sea eterno, pero han sido dos años bien difíciles físicamente. Desde hace dos semanas que tomé la decisión, he dormido tranquilo", continuó expresándose el espigado atacante de 1,98 metros de estatura.

Soto, nacido en Nueva York, pero criado en Arroyo -municipio al sur de Puerto Rico-, arrancó su carrera profesional con los Bucaneros de Arroyo con 16 años en 1995.

En ese mismo año Soto perteneció a la selección que jugó en el Mundial Sub19, donde Puerto Rico culminó en cuarta posición, el mejor puesto que una escuadra nacional de voleibol ha tenido en un torneo de mayor envergadura.

"Lo que más voy a extrañar es que caminando por ahí un fanático me diga 'casi muero anoche por el juego de anoche'", continuó diciendo Soto, quien comenzó su carrera internacional en 2000, cuando fue fichado para participar en la liga de Túnez.

Recordó esa experiencia en la que no le pagaron mucho, estuvo en un país donde no se hablaba inglés y el técnico del club "llegaba borracho a las prácticas".

Un año más tarde, el boricua fue reclutado para jugar con el equipo Noliko Maaseik de la primera división en la liga de Bélgica.

Luego, desde 2002 a 2003, Soto pasó a participar con el equipo de Alimenti Sardi Cagliari en la segunda división en Italia y luego jugó de 2003 a 2005 con el Terra Sarda Cagliari, también de la liga italiana.

Tras cuatro años en Italia, decidió probar suerte con los Panasonic Panthers de Osaka, donde se destacó como titular en todos los partidos.

En ese mismo año 2009, Soto regresó a jugar en Europa, pero con el club Dynamo Yatar de la liga de Rusia.

"Esto no es algo que viene de la nada. Vengo muchos años contemplando cuando era el momento correcto y justo de decir adiós y llegué a la conclusión, que no hay momento exacto ni correcto para un atleta retirarse", admitió Soto.

Soto, ganador del premio de "Máximo Anotador" del campeonato Mundial 2006 en Japón, participó en cuatro Juegos Panamericanos (Santo Domingo 2003, Río de Janeiro 2007, Guadalajara 2011 y Toronto 2015), y Juegos Centroamericanos y del Caribe desde Maracaibo 1998, San Salvador 2002, Cartagena 2006, Mayagüez 2010 y Veracruz 2014.

Para los Panamericanos de Río 2007 fue escogido como abanderado de la delegación y fue "Jugador Más Valioso" en las ediciones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2002 y Cartagena 2006.

"Jamás pensé llegar estar en ciertas situaciones, las luché y pues llegó el momento de decir adiós, de decir basta de brincar en una cancha y en una malla", resaltó Pérez, quien recordó que a sus 10 años empezó su vida como deportista en el baloncesto, pero luego se decidió por el voleibol.

Además de los Bucaneros, Soto jugó con los Caribes de San Sebastián, Playeros de San Juan, Mets de Guaynabo y Capitanes de Arecibo.

En 2014 trató de participar en sus primeros Juegos Olímpicos al formar un dúo de voleibol playa, pero no tuvo éxito.

"Ya está bueno. Me van a ver jugando otro deporte, pero voleibol no. La espalda y los tobillos me lo van a agradecer", puntualizó.

EFE

jm/co/ism