Hinchas del Puerto Montt chileno quieren que Sebastián Abreu siga en el club

Santiago de Chile, 2 nov (EFE).- "No te vayas, Loco", se llama una campaña lanzada a través de redes sociales por un grupo de hinchas del Puerto Montt, de la segunda división chilena (Primera B), para que el delantero uruguayo Sebastián Abreu continúe en el club la próxima temporada.

Abreu recaló a mediados de este año en Puerto Montt, a 1.000 kilómetros al sur de Santiago, tras vincularse con un contrato de seis meses con el equipo local, período apenas suficiente para vestir sus colores en el torneo Transición.

Jugadas trece jornadas de un total de quince que tiene el torneo, Abreu lleva nueve goles para el equipo 'salmonero', a uno del argentino Lucas Simon, del Unión la Calera, que lidera a los artilleros, e igualado con Matías Campos López, del Barnechea.

El equipo, en tanto, está en el quinto lugar, con 20 puntos, a ocho del Unión La Calera, que se aseguró el título de forma anticipada.

La campaña para retener a Abreu es impulsada por un grupo de hinchas denominado "Movimiento Albiverde" y su propósito, según sus responsables, busca motivar a los dirigentes para que hagan todo lo posible para que 'el Loco' continúe en la institución.

Héctor Gaete, presidente de la Comisión de Fútbol del club, dijo al diario "El Llanquihue" de Puerto Montt que "en un comienzo, para nosotros él terminaba contrato, se iba y listo. Pero, ahora, la situación cambia y tenemos que sentarnos a conversar con él, porque no es fácil tenerlo acá".

Aludiendo al alto costo que supone el delantero charrúa para el club, Gaete afirmó: "necesitamos la ayuda de empresas que nos puedan solventar el costo que significa tener un jugador como él".

Igualmente señaló que van a conversar con Abreu "para acercar posiciones".

'El Loco' Abreu afirmó que los dirigentes ya saben que tiene propuestas concretas, incluso de equipos del exterior.

"Pero no cierro puertas en el lugar donde me tratan bien, me valoran como ser humano, como profesional", añadió el futbolista, que agregó que aparte del clima (la zona es muy lluviosa y fría), "en lo que tiene que ver con lo estrictamente deportivo, estoy en un lugar donde me siento muy bien. Entonces, nunca cierro puertas para conversar". EFE