Hinchas del Wilstermann insultan a peruano Mosquera en su despedida del club

La Paz, 7 nov (EFE).- Hinchas del Wilstermann boliviano insultaron al peruano Roberto Mosquera este martes cuando el entrenador salía de la sede del club tras la rueda de prensa en la que se confirmó su alejamiento del banquillo 'aviador'.

Mosquera acababa de entregar declaraciones a los medios locales junto al presidente de la institución, Grover Vargas, y se topó con un grupo de hinchas que le insultó y le reclamó por el error cometido en el partido del domingo contra el Bolívar, en el que alineó a cinco extranjeros y que costará al club la pérdida de puntos.

El peruano se defendió y encaró a uno de los fanáticos, que se cubrió el rostro, al ver que los medios que asistieron a la rueda de prensa empezaron a filmar el incidente.

"¿Por qué te tapas la cara, han venido a qué, a hacerme daño a mí? ¿qué daño les he hecho a ustedes? Yo no les he hecho nada a ustedes, nunca les he faltado al respeto, los he puesto en un lugar importante", afirmó con enojo Mosquera.

Otros hinchas que estaban en las puertas de la sede del equipo 'aviador' también insultaron a gritos al entrenador cuando se iba en un vehículo.

El dirigente Vargas lamentó el incidente y sostuvo que "no es correcto" faltar el respeto o intentar agredir a otra persona.

Previamente, en la rueda de prensa, Vargas llenó de elogios a Mosquera y le agradeció por el trabajo desempeñado mientras estuvo al mando del equipo, al que llevó hasta cuartos de final de la Copa Libertadores.

"Quiero agradecerle de mil maneras todo lo que ha hecho por nosotros, por hacernos más grandes, por hacer que la historia de Wilstermann sea más rica", destacó el presidente 'aviador'.

Por su parte, el técnico sostuvo que su aporte al fútbol boliviano fue obligar a "pensar diferente" y ver "que hay cosas que sí se pueden hacer y que se dejaron de hacer" por falta de fe.

"Nosotros tuvimos la fe y la llevamos al campo y del campo salió la felicidad para el hincha", resaltó.

Mosquera detalló que dirigió al Wilstermann en 47 partidos, en los que hizo 141 cambios.

"Me equivoqué en un cambio, hice 140 bien. Pero la vida no pasa por juzgar por un cambio, creo que somos más que un error que puede cometer cualquier entrenador", añadió.

Mientras los dirigentes del Rojo eligen al sucesor de Mosquera, quedarán al mando del equipo de forma interina los jugadores más experimentados: el boliviano Edward Zenteno, el brasileño Álex da Silva y el uruguayo Enrique Díaz. EFE