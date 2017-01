Hirscher avanza hacia su sexta Copa seguida y Lindsey se aproxima a Stenmark

Adrian R. Huber

Madrid, 22 ene (EFE).- El austríaco Marcel Hirscher, ganador de las últimas cinco grandes Bolas de Cristal, avanza con paso firme hacia un sexto título seguido en la Copa del Mundo de esquí alpino, en la que este fin de semana la estadounidense Lindsey Vonn mejoró su propio récord de victorias en la competición, alzándolo a 77.

Hirscher, de 27 años, que la pasada temporada igualó el récord de cinco victorias globales en la competición de la regularidad que había logrado para Luxemburgo Marc Girardelli -aunque, a diferencia de éste, lo hizo de forma consecutiva-, salió reforzado del fin de semana estelar del calendario. En la estación austriaca de Kitzbühel (Tirol), la 'meca' del esquí alpino.

Donde, en teoría, debía minimizar daños. Y de la que salió fortalecido, tras exhibirse en el eslalon de este domingo, en el que protagonizó la gran remontada, tras acabar noveno la primera manga.

Con el mejor tiempo en la segunda, se anotó su cuadragésimo segundo triunfo en Copa del Mundo, confirmándose en la quinta plaza histórica, a cuatro victorias de las que logró su compatriota Giradelli, nacido en Lustenau (Vorarlberg) y que, tras romper con la federación austriaca (OESV), logró sus éxitos para el Gran Ducado.

Hirscher relegó al segundo puesto al inglés Dave Ryding, la gran sorpresa, que lideraba tras la primera bajada y logró su primer podio en Copa del Mundo: el mejor resultado para Gran Bretaña desde hacía 35 años, cuando Konrad Bartelski fue segundo en el descenso de Val Gardena (Italia), que ganó otro austriaco, Erwin Resch.

El astro salzburgués se benefició de las salidas de pista, en la primera manga, del noruego Henrik Kristoffersen y del italiano Manfred Mölgg; le colocó un buen puñado de puntos al francés Alexis Pinturault -segundo en la general del pasado curso-, que fue décimo; y firmó su vigésimo triunfo en un eslalon de Copa del Mundo.

El segundo -tras el de 2013- en el Ganslernhang, pista en la que nadie ha ganado tantas veces (cinco) como el sueco Ingemar Stenmark, plusmarquista de triunfos, con 86. Récord histórico del que se situó a tiro de nueve Lindsey Vonn, al ganar -una semana después de regresar de su 'enésima' lesión- el descenso de Garmisch (Alemania).

El austriaco, poco habitual en pruebas de velocidad, sumó (acabó el 24) en el 'súper' del viernes, que ganó su compatriota Matthias Mayer, oro olímpico de descenso en Sochi (Rusia), hace tres años; en el que el noruego Kjetil Jansrud, teórico favorito, sólo fue noveno.

Jansrud la acabó de pifiar del todo el sábado, en el Hahnenkamm -el descenso más prestigioso y peligroso del circuito-, en el que ni siquiera puntuó. Concluyó trigésimo sexto, a más de dos segundos del tiempo del italiano Dominik Paris, que ganó por segunda vez, después de 2013, en la impresionante y terrorífica pista Streif. En la que la línea que separa la gloria del hospital es muy, muy fina.

Tras su triunfo de este domingo, Hirscher lidera la general con 1.080 puntos, casi 400 más que Kristoffersen, que suma 692. Ambos serán de nuevo favoritos en el eslalon de Schladming (Austria), donde se reanudará la competición este martes.

La misma jornada en la que Kronplatz, en los Dolomitas italianos, debutará como sede de la Copa del Mundo femenina. En la que Lindsey agrandó su mito el sábado, al mejorar dos de sus récords históricos, el de victorias, que engordó a 77; y el de triunfos en descenso, que ascendió a 39. Dos plusmarcas que durante más de 35 años detentó otra leyenda, la austriaca Annemarie Moser-Pröll, de 63, que ganó 36 descensos y subió 62 veces a lo más alto de un podio del 'Weltcup'.

Si bien es cierto que en la época de Moser-Pröll -asimismo oro olímpico y cuádruple campeona del mundo- no existía la disciplina de supergigante y que la súper-campeona de Salzburgo dejó de competir durante un año para cuidar a su padre, enfermo de cáncer; no deja de ser verdad que Lindsey también llevaría muchas más victorias de no haber sufrido numerosas lesiones durante su carrera.

Cuádruple ganadora del gran Globo de cristal, la pasada temporada tuvo que renunciar a pelear por un quinto título tras dañarse la rodilla izquierda en Andorra.

Nacida hace 32 años en Saint Paul (Minesota), la esquiadora más mediática del circo blanco -exnovia del golfista Tiger Woods, que no duda en posar desnuda para presentar un libro o imitar en un vídeo a Sharon Stone en la escena del interrogatorio de "Instinto Básico" ("Basic Instinct")- añadió otro percance, cuando estaba ya casi recuperada, al romperse el brazo derecho mientras se entrenaba en Copper Mountain (Colorado) el pasado mes de noviembre.

Tras acabar decimotercera en Zauchensee (Austria), Lindsey, que empezó a competir como Kildow y tomó el apellido de su exmarido y extécnico, Thomas Vonn - antiguo integrante del equipo USA de esquí-, causó sensación este sábado al ganar de nuevo en Garmisch. Lo hizo por delante de la suiza Lara Gut, última en capturar la gran Bola de cristal, que este domingo logró, al ganar el supergigante en esa estación bávara, su vigésima segunda victoria en Copa del Mundo.

En la que ha acortado distancias respecto a la estadounidense Mikaela Shiffrin, ausente en Garmisch. Que lidera con 1.008 puntos, 135 más que ella y a la que retará en el gigante del martes.

Lindsey, asimismo campeona olímpica y doble campeona mundial, se situó a nueve triunfos de Stenmark -doble campeón olímpico y triple mundial-, que ganó tres veces la general de la Copa del Mundo, en la que festejó victorias en 46 gigantes y en 40 pruebas de eslalon. EFE