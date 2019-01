Hoy comienza la Liga Águila 2019

El subcampeón Independiente Medellín, que dirige el ecuatoriano Octavio Zambrano, visitará este viernes al Patriotas en el partido que abrirá una nueva edición de la liga colombiana, que se iniciará con muchas novedades en los banquillos y en los planteles.



El primer partido del campeonato se disputará en el estadio La Independencia, de Tunja, donde el técnico ecuatoriano tendrá la oportunidad de presentar a algunos de sus fichajes más destacados para la temporada como el lateral Dairon Mosquera, que llegó del Olimpia de Paraguay, y el de Diego Arias, exjugador del Once Caldas.



Zambrano manifestó que su equipo debutará luego de una pretemporada en la que todo ha salido como estaba previsto.



"Hemos hecho nuestro trabajo ensayando diferentes módulos tácticos y en todo lo que hemos hecho yo pienso que ha sido positivo. Lo único que si nos hubiera gustado hacer es salir del país y jugar algún partido internacional en miras de que vamos a jugar la Copa Libertadores", dijo el entrenador en una rueda de prensa.



Otro de los duelos interesantes de la primera jornada será el que enfrente el sábado al Atlético Nacional, del brasileño Paulo César Autuori, con el Once Caldas en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.



En el duelo de los equipos colombianos que han ganado la Copa Libertadores, los verdolagas llegan diezmados porque tan solo pudieron empezar a fichar desde la semana pasada luego de que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) permitiera inscribir jugadores al club a través de medidas cautelares por una sanción.



En ese sentido, el equipo solo ha anunciado la contratación del portero José Fernando Cuadrado y el regreso de un puñado de jugadores que estaban cedidos a otros equipos colombianos.



Se suma a esta situación la lesión del capitán, el central Alexis Henríquez; la ausencia en defensa de los juveniles Carlos Cuesta y Andrés Reyes, que están con la selección colombiana en el Sudamericano sub'20 de Chile, y la salida de Felipe Aguilar, fichado por el Santos.



Por ello, Autuori tendrá que utilizar a otros juveniles como Brayan Córdoba o Nicolás Hernández, uno de los cuales aparecerá como compañero de zaga de Daniel Bocanegra, lateral reconvertido a central.



Entre tanto, el exseleccionador de Costa Rica y Colombia Jorge Luis Pinto debutará como técnico de Millonarios el domingo ante el Envigado luego de una pretemporada en la que levantó el título del Torneo Fox Sports, una competencia amistosa en la que se impuso al Atlético Nacional, al América de Cali y al Independiente Santa Fe.



Como refuerzos para esta temporada, el club capitalino contrató, entre otros, al central Luis Payares y a los delanteros Juan David Pérez y Fabián González, en quienes Pinto depositó su confianza para reemplazar al goleador Ayron del Valle, que pasó al Querétaro de México.



Por otra parte, Santa Fe, dirigido por el uruguayo Guillermo Sanguinetti y semifinalista de la Copa Sudamericana de 2018, recibirá el domingo en el estadio El Campín de Bogotá al Deportivo Pasto, que cambió casi toda su nómina para luchar por la permanencia en primera este año.



Los capitalinos le dieron continuidad al proyecto de Sanguinetti y buscarán aprovechar que este año no disputarán torneos internacionales para soñar con un nuevo título de liga.



Se prevé que este domingo debuten el central Fainer Torijano, que llegó del Deportes Tolima; el portero Geovanni Banguera, que jugó en el Atlético Huila el año pasado, y el volante Johan Arango.



El partido entre el Deportes Tolima y el Junior de Barranquilla fue pospuesto para el 20 de febrero porque el domingo ambos equipos definirán al campeón de la Superliga.



Entre tanto, el América de Cali visitará el domingo al Alianza Petrolera, mientras que el Deportivo Cali jugará el sábado con el Atlético Bucaramanga.



En su regreso a primera división tras 13 años en segunda, Unión Magdalena jugará contra Jaguares y Cúcuta, que también ascendió en 2018, enfrentará a Rionegro Águilas.



Así será la primera fecha del torneo Colombiano:



Enero 25: Patriotas-Independiente Medellín



Enero 26: La Equidad-Atlético Huila / Unión Magdalena-Jaguares de Córdoba / Atlético Nacional-Once Caldas / Cúcuta Deportivo-Rionegro / Deportivo Cali-Atlético Bucaramanga.



Enero 27: Independiente Santa Fe-Deportivo Pasto / Alianza Petrolera-América de Cali / Envigado-Millonarios.



Partido aplazado para el 20 de febrero: : Deportes Tolima-Junior de Barranquilla.