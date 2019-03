Hoy no me veo jugando hasta los 37 o 38 años: Rafael Nadal

El español Rafael Nadal, que venció este miércoles al serbio Filip Krajinovic para avanzar a cuartos del Masters 1000 de Indian Wells, reconoció que no se ve jugando hasta los 37 o 38 años como el suizo Roger Federer o el croata Ivo Karlovic.

"No, probablemente no (me veo jugando hasta los 37 o 38). Pero cuando tenía 25 o 26 tampoco me veía jugando en ese punto hasta casi los 33, así que nunca sabes", dijo el español de 32 años en conferencia de prensa.

Nadal, número dos del mundo, vivió un 2018 plagado de lesiones pero en este inicio de temporada llegó a la final del Abierto de Australia y avanza con paso firme en el primer Masters 1000 de esta campaña.

---

Estar informado con las mejores noticias del deporte te dará muchos motivos para apostar con Rushbet.co, tu casa de apuestas deportivas