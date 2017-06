Isco: "Me queda un año con el Real Madrid, pero estamos cerca"

Madrid, 12 jun (EFE).- Isco Alarcón, centrocampista del Real Madrid, aseguró que está "cerca" de renovar con el club blanco, con el que "de momento" le queda un año de contrato y en el que espera estar "muchos años".

Isco se va de vacaciones, tras brillar en el último partido de la temporada con la selección española en Macedonia, con la intención de plasmar en breve su renovación con el Real Madrid y cerrar un acuerdo que lleva meses de negociaciones.

"Estoy muy contento en el Real Madrid, espero estar muchos años y ganar muchos títulos más", aseguró. "Me queda un año de momento, pero estamos cerca", señaló.

El centrocampista malagueño se marcha de vacaciones con el buen sabor de boca de haber firmado una gran campaña con el Real Madrid, en el que fue titular en los partidos decisivos con los que conquistó Liga y Liga de Campeones, y después de disfrutar de la primera titularidad en partido oficial con España desde la llegada de Julen Lopetegui.

"Ahora toca descansar, hay ganas de vacaciones. Hemos sido campeones de Liga y 'Champions' terminando el año con el mejor final. Hay que recuperar fuerzas y desconectar antes de volver a pensar en pelear por títulos", destacó.

"He terminado muy bien la temporada, disfrutando de una temporada histórica del Real Madrid. Me voy muy contento por los títulos que hemos ganado y por el trabajo que he hecho. Cuando los resultados colectivos salen tan bien, potencia lo individual. Estar con los mejores te lo hace todo más fácil. Me queda mucho fútbol para seguir disfrutando", sentenció. EFE