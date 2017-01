Javier Fernández: "Mi próximo objetivo es el Campeonato del Mundo"

Madrid, 30 ene (EFE).- El patinador Javier Fernández, que ganó el pasado sábado su quinto título europeo consecutivo en Ostrava (República Checa) aseguró que su "próximo objetivo" es el Campeonato del Mundo que se disputará en Helsinki, "que es más duro e importante", resaltó.

"De aquí a unos días me vuelvo a Toronto a seguir entrenando e intentaré buscar los fallos que hemos tenido en el Europeo. No puedo tener tantos ya que si no, no optaré al título", reconoció el pentacampeón de Europa de patinaje artístico a los periodistas en la Gala de la Asociación de la Prensa Deportiva Madrileña.

Fernández que ha llegado hoy mismo de la República Checa se mostró "cansado" por el viaje pero "muy contento" de estar en Madrid después del campeonato en la gala de la APDM "con toda la gente importante que han recibido premios", añadió.

"Esperemos que no termine aquí y podamos seguir durante mucho tiempo. Conseguir todos los títulos posibles y que las lesiones no se metan por el medio", manifestó el patinador de 25 años.

Aunque resaltó que tras la próxima cita olímpica "puede" anunciar su retirada. "Primero veré lo que pasa en los Juegos, después nos sentaremos a pensar si queremos seguir o no. Tendremos que hacer un poco de análisis de como ha sido mi trayectoria y de como puede ser", recalcó.

Las razones para pensar en la posibilidad de retirada es que "el cuerpo se va haciendo más viejo, más lento, menos ágil", apuntó. Sigo compitiendo con chicos que tienen entre 17 y 19 años. No es que sea un anciano pero soy el veterano de mi competición", finalizó. EFE