J.C.Ramírez es la nueva imagen del béisbol nicaragüense en las Mayores

Houston (EE.UU.), 27 jun (EFE).- El lanzador Juan Carlos "J.C." Ramírez es el último pelotero nicaragüense que se ha abierto un camino entre las figuras del béisbol profesional de las Grandes Ligas, donde se siente orgulloso de representar a un país que tiene gran tradición en el juego de la pelota.

Ramírez es consciente que no es fácil triunfar en el mejor béisbol del mundo, pero su trayectoria profesional comienza a tener consistencia como abridor de los Angelinos de Los Angeles, de la Liga Americana, después de haber tenido la oportunidad de hacer la transición de relevista.

Sabe que tiene una gran oportunidad por delante, que va a intentar aprovechar al máximo, pero al margen de lo que pueda ser su futuro, el hecho de formar ya parte de una lista exclusiva de 14 peloteros nicaragüenses que han militado en las Mayores es motivo de orgullo y satisfacción.

"Me siento muy orgulloso de representar a mi país", declaró Ramírez, de 28 años, durante su estancia en Houston para una serie contra el equipo local de los Astros. "No (somos) muchos peloteros ñnicaragüensesí en Grandes Ligas. Estamos dando a conocer ahora que sí hay béisbol allá y que sí producimos buenos peloteros".

Ramírez se refería al legendario Dennis Martínez, que se hizo merecedor al apodo de "El Presidente" y que fue el primer nicaragüense que triunfo e hizo historia en las Grandes Ligas después de lanzar desde 1976 a 1988.

En la presente temporada hay tres jugadores activos nicaragüenses que encabezan Ramírez, el abridor Erasmo Ramírez de los Rays de Tampa Bay y el jugador de cuadro Chelsor Cuthbert de los Reales de Kansas City.

Ramírez atribuye su pasión por la pelota a su madre y su abuelo, a quienes describe como "auténticos fanáticos del deporte del béisbol".

El lanzador de los Angelinos explica que "siempre seguían el béisbol por la radio y la televisión", destacó Ramírez "Se me fue creando ese hábito de escucharlo con ellos o verlo, hasta que se me abrió la posibilidad de poder ir a un campo a jugar pelota. Pude experimentar lo que era el béisbol y me gustó mucho".

El lanzador nicaragüense, que firmó con los Marineros como agente libre a sus 16 años de edad, fue parte del traspaso canje en que el zurdo Cliff Lee pasó de Filis de Filadelfia a Seattle en diciembre del 2009.

Oriundo de Managua, Ramírez hizo su debut en el béisbol de las Grandes Ligas con los Filis en el 2013.

Desde entonces, Ramírez ha lanzado por Arizona, Seattle, Cincinnati y los Angelinos.

Esta temporada, tiene marca de 7-5 con efectividad de 4.38 en 17 presentaciones por los Angelinos, incluyendo 14 aperturas. Mientras que el lanzador derecho también ha trabajado de manera exclusiva como relevista, previo a la presente temporada.

La capacidad que tiene para mantener el control con sus acciones hizo que Ramírez desde que comenzó a jugar a béisbol, le llamase la atención de ser lanzador porque va a depender de lo que el mismo haga desde el montículo.

Además es de los que mantiene el axioma en el deporte del béisbol que "sin el lanzador no hay juego". Sé que ñestání los bateadores, los batazos, las carreras, pero si no hay un pitcher que tire la pelota, no se puede jugar béisbol. Cada cinco días que voy a pitchear, soy el dueño del juego".

Por eso también tiene figuras que le han marcado como profesional o a los que admira con son el dominicano Pedro Martínez, miembro del Salón de la Fama, que jugó con los Medias Rojas de Boston.

"Me gustaba cómo pitcheaba, la agresividad", explicó Ramírez acerca del astro dominicano.

Ahora, Ramírez pretende ser una inspiración para los jugadores jóvenes de Nicaragua que aspiran a vivir, como él lo hizo, el sueño americano jugar en el mejor béisbol del mundo de las Grandes Ligas.

"Mi orgullo es completo de formar parte de la lista de los 14 nicaragüenses que hemos llegado a las Mayores y además que ahora también tenga la capacidad de ayudar a los niños y jóvenes de mi país para que trabajen duro y puedan alcanzar sus sueños", subrayó Ramírez.EFE