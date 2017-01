Jefe del atletismo mexicano asegura tener confianza en la justicia de su país

México, 17 ene (EFE)- El presidente de la Federación Mexicana de Atletismo, Antonio Lozano, aseguró hoy tener confianza en la justicia de este país y en ser declarado inocente de la acusación por el desvío de 4 millones 831.197 pesos, unos 237.000 dólares.

"Confío plenamente en las instituciones de justicia, confío plenamente en el juez que le corresponde juzgar y confío en que las cosas van a salir adelante", dijo en una conferencia de prensa.

A finales de diciembre, Lozano fue llevado a prisión acusado de peculado, pasó las fiestas de Navidad y fin de año en la cárcel y el 11 de enero recibió libertad condicional, después de lo cual ha reiterado seguir como jerarca del atletismo nacional.

Se trata de uno de los jefes de federación deportiva de México investigados por la Conade por el supuesto desvío del presupuesto en una ofensiva lanzada por la institución por su director Alfredo Castillo, quien ha prometido limpiar el deporte del país, pero ha sido criticado porque puso a personas cercanas en puestos claves con salarios elevados.

"Es algo que se siguió por procedimiento, no creo que exista dolo directo para que mi persona se vea afectada; cuando alguien acusa, tiene la obligación de probarlo. Mi trabajo es el que habla por mí, de manera personal no tengo nada contra del señor Alfredo Castillo ni en contra de ninguna institución", agregó Lozano.

Vestido de traje, sobrio pero de buen ánimo al lado de su abogada, Lozano negó haberse descuidado luego de haber sido advertido por la Conade hace meses y explicó que quien hace las cosas "derechas" (bien) no espera nada malo.

"Quien ha hecho las cosas correctamente, educado en una familia, no se descuida, simplemente no espera que sucedan las cosas para las cuales no está preparado; de iniciado pasé a procesado y ahora tenemos que ir atendiendo los instrumentos aptos para la defensa", añadió.

Lozano dijo respetar la opinión de atletas retirados que celebraron su detención, como la senadora Ana Guevara, medallista olímpica en Atenas 2004, y dijo reconocer la trayectoria de todos los que le han dado mucho al atletismo.

El dirigente presumió tener muchos amigos y muy buenos y agradeció haber recibido 900 mensajes de solidaridad cuando entró en prisión y más de 1.500 una vez puesto en libertad.

"Los presidentes de Federación de todos los países de América hicieron, no solo oración, sino estuvieron permanentemente comunicados con mi equipo de trabajo, confiados en que esto iba a salir en buen término", concluyó. EFE

gb/jmrg/car