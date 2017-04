Joan Plaza: "No hemos dejado de creer" Joan Plaza, entrenador del Unicaja, señaló que la fe en sí mismos es la gran explicación de la remontada que protagonizaron para arrebatarle al Valencia Basket en el último cuarto el tercer partido y definitivo encuentro de la final de la Eurocopa "No hemos bajado la mirada, no se ha dejado de creer. Con la salida de Omic parecía que todo se hundía, hemos llegado a estar trece abajo pero hemos sabido darle una vuelta de tuerca porque tienen dos cojones y creen en lo que hacemos", explicó el