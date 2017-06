Jonathan Brownlee: "Aún puedo ganar este Mundial"

Adrian R. Huber

Leeds (Reino Unido), 10 jun (EFE).- El inglés Jonathan Brownlee, protagonista con su hermano mayor del histórico 'doblete' de Río (Brasil), donde Alistair revalidó el título olímpico de triatlón logrado en Londres y él mejoró un puesto el bronce de Hyde Park, es, junto a su famoso familiar, el centro de atención en Leeds, su ciudad natal, que este domingo alberga la cuarta prueba del Mundial.

En una entrevista con la Agencia EFE que tuvo lugar en la citada localidad de West Yorkshire, donde los hermanos más famosos de la historia del triatlón podrían firmar su octavo 'doblete' en una prueba de alto nivel internacional -y repetir el logrado en su casa el año pasado-, el campeón mundial de 2012 comenta cuáles son sus aspiraciones en un certamen en el que no le queda margen de error.

Pregunta: Empezó flojo el Mundial, pero ahora compite junto a su hermano y en casa. ¿Espera comenzar la remontada aquí, en Leeds?

Respuesta: Ha sido un comienzo extraño de temporada, porque primero estuve pendiente de recuperarme bien de una lesión; y luego me accidenté en Yokohama (Japón, en el tramo de bici, cuyo último kilómetro cubrió con ella rota y al hombro, en vez de retirarse, para acabar la prueba en el puesto 42).

Así que necesito un buen resultado ya, para empezar mi campaña en el Mundial, porque no la arranqué nada bien.

P: ¿Cree que aún puede ganar el Mundial? Tendría que hacerlo bien en las cinco pruebas que quedan antes de la Gran Final, en Rotterdam (Holanda), a mediados de septiembre.

R: Sí. Aún es posible. Pero lo tengo que hacer bien, necesariamente, en todas las carreras que quedan.

Pero de esa forma gané el Mundial de 2012. Así que esperamos que lo pueda volver a hacer. Leeds, desde luego, es un buen sitio para empezar.

P: Ahora mismo, tres españoles encabezan el Mundial. Mario Mola es líder, por delante de Fernando Alarza y de Javier Gómez Noya. ¿Serán ellos sus principales rivales al triunfo final? ¿Hay más?

R: Los españoles son muy buenos en triatlón, ahora mismo. Fernando, Mario y Javier son siempre muy peligrosos. Va a ser difícil batirlos, creo. Tienen muchos puntos en la general.

Pero si hago un buen resultado en Leeds, aún tendré una oportunidad de aspirar al título. Es una pena que Mario (Mola) y Javier (Gómez Noya) no estén aquí, porque es un buen recorrido.

P: ¿Su plan será el de intentar eliminar a Fernando Alarza cuánto antes?

R: El plan es el mismo que el del año pasado (cuando ganó Alistair y él fue segundo): hacer una natación rápida, ir duro durante los primeros cinco minutos en bici; e intentar hacer la selección, porque si se forma un grupo antes de entrar en el centro de la ciudad, va a ser muy difícil que lo cojan.

Creo que va a ser una prueba dura, la bici tiene sus repechos, al igual que la carrera a pie. Creo que va a ser una carrera rápida, en cualquiera de los casos. La carrera a pie va a ser dura, sí.

P: La idea es otro doblete, pero ¿será usted el que gane, esta vez, por delante de su hermano?

R: Me gustaría pensar así. No estoy en mi mejor momento de forma, por las lesiones y todo eso; pero me gustaría pensarlo. Y voy a intentar batir a Alistair.

Lógicamente, él ha estado en la larga distancia estos meses pasados y no está tan fino para la distancia olímpica. Pero sigue estando bastante bien.

P: Tiene mucha experiencia y ha logrado muchos éxitos deportivos, pero ¿sigue poniéndose nervioso por el hecho de que va a competir en casa, ante su público? ¿O será otra carrera más?

R: Definitivamente, no es otra carrera más. Es mucho más que eso. Estoy muy ilusionado y tengo muchas ganas de competir en casa. Después de la Gran Final es posiblemente la prueba más emocionante del año.

Me encanta competir en casa, me encanta competir con mucho público, como aquí. Y ya tengo muchas ganas de hacerlo.

P: El Comité Olímpico Internacional (COI) acaba de anunciar que el relevo mixto de triatlón estará en su Programa a partir de los Juegos de Tokio. ¿Qué opina de este noticia?

R: Creo que es una gran noticia para nuestro deporte y para los Juegos, que haya una medalla más en triatlón.

Y para Gran Bretaña será una gran oportunidad de ganar otra medalla más.

P: Así que, a pesar de que ya tiene un bronce y una plata, lo veremos luchar por otras dos medallas es los Juegos de Tokio 2020, si todo va bien, ¿no?

R: Seguro. No hay duda de ello. EFE