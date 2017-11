Jones amenaza con demandar a la NFL si extienden contrato al comisionado

Dallas (EE.UU), 8 nov (EFE).- El dueño de los Cowboys de Dallas, Jerry Jones, dijo que demandaría a la NFL si el comité de compensación de la liga aprueba una extensión del contrato del actual comisionado Roger Goodell.

Varias fuentes cercanas al equipo informaron que Jones ha estado explorando opciones legales si el contrato de Goodell se extiende después de la temporada 2018 como se está considerando.

Jones contrató a David Boies, abogado de Nueva York que representó al vicepresidente Al Gore en las elecciones presidenciales de 2000, y que lideró el caso judicial de la NFL durante una disputa sobre el acuerdo de negociación colectiva en el 2011.

Más recientemente, Boies defendió al magnate de Hollywood, Harvey Weinstein, contra acusaciones de agresión sexual.

Una fuente dijo que Jones podría pedirle a Boies que presente un informe que muestre el impacto económico negativo que las principales decisiones de Goodell han tenido en los clubes.

El diario The New York Times informó que Jones, en conferencia telefónica la semana pasada con los seis propietarios del comité de compensación, dijo que los documentos legales ya fueron redactados y que serán entregados el viernes si el comité no descarta sus planes de extender el contrato de Goodell.

Los seis miembros del comité, liderados por el propietario de los Falcons de Atlanta, Arthur Blank, le pidieron a Jones que abandonara el caso.

Varias fuentes confirmaron que los propietarios creen que la oficina de la liga de la NFL sufre de "disfunción".

Mientras que la mayoría cree que el desempeño de Goodell ha sido pobre, pero lo apoyan porque prefieren que él lidere el lado de los propietarios en las negociaciones laborales con el sindicato de jugadores. El actual acuerdo de negociación colectiva vence en 2021.EFE