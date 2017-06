Jorge Martín: "Seguro que cuando llegue la primera victoria, llegará más"

Montmeló (Barcelona), 11 jun (EFE).- Tras terminar tercero en el Gran Premio de Cataluña de Moto3, el piloto español Jorge Martín (Honda) se mostró convencido de que "cuando llegue la primera victoria, llegarán muchas más".

El piloto madrileño, que salió desde la primera posición, se subió hasta el tercer escalón del podio, tras una disputada pugna con Joan Mir (Honda), que terminó primero por delante de Romano (Fenati).

"Hoy era el día para conseguirlo, me encontraba muy bien. He cometido un error enorme en la salida, pero querría hacer tan buena salida que he mirado las revoluciones para hacer las que tocaban y cuando he arrancado el semáforo ya estaba apagado, pero al final he remontado rápido", explicó.

Martín afrontaba la última vuelta siendo primero, con Joan Mir en la cuarta plaza, pero el líder del mundial esperó su oportunidad en la curva doce para meterse por el interior y al levantar la moto Martín también se le coló por el hueco Fenati.

"He intentado cerrar en todas las curvas y justo en esa ha entrado Mir, porque esperara que entrara en la siguiente curva. Lo he dado todo en la pista, no me he guardado nada y todo llegará", señaló.

A pesar de que sigue sin conocer la victoria, Martín sostiene que, si bien "el objetivo es intentar ganar carreras", seguro que "cuando llegue la primera llegarán muchas más". EFE

1011316