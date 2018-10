Julen Lopetegui ya no es el técnico del Real Madrid

Julen Lopetegui se marcha del Real Madrid con los peores números de un entrenador en las dos etapas en la presidencia de Florentino Pérez y como el segundo que menos tiempo ocupó el cargo tras José Antonio Camacho.



Lopetegui ha sido entrenador del Real Madrid 137 días, apenas 75 de ellos desde que dirigió su primer partido oficial, con derrota en Tallin en la final de la Supercopa de Europa contra el Atlético de Madrid.



Se marcha en plena crisis de resultados con los peores números que nunca cosechó un técnico durante los dos mandatos de Florentino Pérez. Ha dirigido un total de catorce partidos oficiales en tres competiciones, con un balance de seis victorias, dos empates y seis derrotas.



Perdió la Supercopa de España, en Liga de Campeones el Real Madrid mantiene sus opciones de pasar la primera fase -es segundo clasificado de su grupo tras dos victorias y caer en Moscú ante el modesto CSKA- y es en la Liga en la que protagoniza su peor trayectoria de los últimos 18 años.



La situación del Real Madrid en la competición doméstica -noveno clasificado tras diez jornadas en las que pinchó en seis (dos empates y cuatro derrotas)- y la falta de reacción de un equipo que no gana un partido liguero desde el 22 de septiembre, ha perdido las tres últimas jornadas y suma un punto de los quince últimos, han impulsado a tomar la decisión de cambio en el banquillo a la directiva madridista.



El Real Madrid no estaba cinco partidos de Liga sin ganar desde 2009, en el fin de la etapa de Juan de Ramos en el banquillo blanco con derrotas en las cinco últimas jornadas ante Barcelona, Valencia, Villarreal, Mallorca y Osasuna.



Dieciocho años después, el conjunto madridista está por debajo de la octava plaza, algo que no ocurría a estas alturas desde la temporada 2001-2002, cuando, tras la décima jornada, era décimo con tres triunfos, cuatro empates y tres derrotas. Con Lopetegui queda para la historia la racha de 8 horas y un minuto sin marcar.



Se marcha Julen siendo el técnico que más rápido ha sido destituido estando Florentino Pérez en la presidencia. José Antonio Camacho aguantó solo seis partidos antes de dimitir porque no se veía capacitado para reconducir el vestuario de los 'galácticos'.



Los técnicos que menos han estado en el cargo son españoles. A los catorce partidos de Lopetegui le siguen los 20 que dirigió al equipo blanco Mariano García Ramón como solución de la casa ante el adiós inesperado de Camacho, los 25 de Rafa Benítez y los 33 de Juan Ramón López Caro en otra solución interina tras la apuesta por el brasileño Vanderlei Luxembugo.