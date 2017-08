Kerber: "No era mi día y no tengo explicación a mi eliminación"

Nueva York, 29 ago (EFE).- La tenista alemana Angelique Kerber, que hace un año era la número uno del mundo y marchaba camino del título femenino en el Abierto de Estados Unidos, en su debut en la edición de este año se convirtió en la gran sorpresa al quedar eliminada en la primer ronda por la joven japonesa Naomi Osaka.

"Simplemente no era mi día, definitivamente no era mi día", reconoció Kerber en la rueda de prensa tras concluir el partido que se jugó en la pista central Arthur Ashe y perdió por 6-3 y 6-1 en apenas una hora y cinco minutos.

Kerber llegó al torneo como sexta cabeza de serie, después de haber tenido una temporada irregular al perder en la ronda inicial de Roland Garros, primera vez que se dio en la historia del torneo, que la número uno quedase eliminada.

El juego inconsistente y problemas de lesiones le han mantenido toda la temporada por debajo del nivel que tuvo durante el año del 2016.

Aunque Kerber reiteró en la rueda de prensa que había entrenado bien y con confianza, al margen de las pequeñas lesiones que había sufrido a través de todo la temporada, al final no pudo hacer su mejor tenis ante una joven de 19 años, que la superó en todas las facetas del juego.

"Soy la misma jugadora del año pasado y la misma persona", reclamó Kerber. "Lo único que se me ocurre pensar es que simplemente no fue mi día".

Kerber dijo que tenía que reconocer que la diferencia de como jugó los partidos desde el inicio del año pasado y como lo ha hecho en la presente temporada.

"Esta claro que en el campo he tenido todo los problemas y los resultados así lo demuestran", subrayó Kerber.

Mientras que Osaka, de 19 años, la número 45 del mundo, dijo sentirse feliz del triunfo conseguido ante la exnúmero uno de la WTA con la que nunca antes se había enfrentado.

"Salí confiada que podía jugar mi tenis y eso fue lo que hice, pero nunca me imaginé que iba a conseguir una victoria con tanta facilidad", declaró Osaka. "Me hace sentir bien, no sólo en haber ganado a una gran jugadora sino que puedo seguir en la competición y tener la posibilidad de avanzar".

Oskaka se refería a lo que consiguió el año pasado también en su debut en el Abierto de Estados Unidos cuando después de haber tenido una ventaja de 5-1 en el tercer set ante la estadounidense Madison Keys al final cayó derrotada y eliminada en la tercera ronda.

"La derrota del año pasado me llenó de frustración, pero a la vez de confianza que podía aprender y mejor en mi tenis para decidir en los momentos importantes", comentó Osaka, que por primera vez en su carrera consiguió la victoria ante una Top Ten. "Es otro factor que me da mucha confianza".

Sin embargo, admitió que cuando tenía la ventaja de 4-1 en la segunda manga ante Kerber volvió a sentir que los mismos nervios que tuvo ante Keys un año antes.

"Pero esta vez la diferencia fue que me centré en seguir jugando como lo había hecho y no permitir que los nervios rompieran mi ritmo", destacó Osaka. "Todo volvió a la normalidad cuando hice el 5-1 y entonces si tuve toda la confianza que iba a conseguir la victoria".

La rival de la tenista japonesa será la ganadora del partido que disputen la checa Denisa Allertova ante la sueca Rebecca Patterson, de 22 años, que entró al cuadro principal a través de la fase previa.EFE