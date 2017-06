Kerr confirma seguirá "muchos" años con Warriors, que buscan asegurar a Curry

Oakland (California, EE.UU.), 14 jun (EFE).- Mientras los residentes del Área de la Bahía se preparan para participar en otro desfile triunfal de los Warriors de Golden State como campeones de la NBA por segunda vez en los últimos tres años, el entrenador Steve Kerr confirmó que seguirá en el cargo la próxima temporada y "muchos" años más.

Eso fue lo que declaró a través de la cadena de televisión ESPN e hizo bueno todo lo que dijo la pasada semana el gerente general de los Warriors, Bob Myers, que "garantizó" que Kerr seguiría al frente del equipo la temporada del 2017-18.

"Mi objetivo y deseo es continuar dentro del equipo por muchos año más", destacó Kerr, que para nada hizo se refirió a su estado de salud.

Los problemas en la espalda le obligaron a perderse 11 partidos de los playoffs, desde la mitad de la primera ronda ante los Trail Blazers de Portland y hasta después de los dos primeros encuentros de las Finales frente a los Cavaliers de Cleveland.

Kerr ha sufrido de náuseas y migrañas relacionadas con la cirugía de espalda que tuvo hace dos años, pero dijo que quiere entrenar a los Warriors por varias temporadas más.

El entrenador de los Warriors admitió que dirigir a un grupo de jugadores como el que hay actualmente en la plantilla es algo que lo hace sentir un "afortunado", como lo demuestra el haber ganado dos títulos en tres años de estar en las Finales.

"Este tipo de cosas sucede muy raramente en la NBA cuando se obtiene un grupo de jugadores tan talentosos que están juntos en sus mejores momentos. Es tan raro que sé exactamente lo afortunado que soy", valoró Kerr. "Me encanta, me encanta el grupo, me encanta entrenarlos todos los días, y esto es lo que quiero hacer durante mucho tiempo. Ese es el plan, así que sólo tengo que seguir adelante".

El asunto de la visita a la Casa Blanca también fue discutido por Kerr en la entrevista y al margen de aclarar el asunto reiteró que no se había tomado ninguna decisión porque no era el momento después de haber conseguido un título de la NBA.

"Todo lo que se ha dicho en la prensa sobre el asunto es falso, aunque algunos jugadores aislados hayan hecho algún comentario. No tuvimos discusión sobre eso en toda la temporada, hubiese traído mala suerte, pero después del quinto partido eso fue lo último en nuestra mente. Sólo tratamos de celebrar y disfrutar", reiteró Kerr.

Aunque admitió que los Warriors discutirán si visitarán la Casa Blanca cuando reciban una invitación formal.

"Hay un respeto por la institución, por la oficina, hay un respeto por nuestro gobierno que creo que se tiene que tener en cuenta, independientemente de las opiniones de la gente de la persona sentada en esa silla", advirtió Kerr. "También creo que es importante para los jugadores porque es realmente los tendrán que decidir lo que quieren hacer".

Entre esos jugadores estará el base estelar Stephen Curry, que junto al alero Kevin Durant, fueron decisivos a la hora de conseguir el título de campeones.

De ahí, que los Warriors ya han adelantado que irán con todo para lograr la continuidad de Curry, que podría recibir una extensión de contrato por cinco años y 205 millones de dólares.

Curry promedió 25,3 puntos por partido en la temporada regular y luego mejoró a 28,1 puntos en los playoffs cuando los Warriors lograron marca 16-1.

El dueño de los Warriors, Joe Lacob, dice que está dispuesto a hacer "lo que sea necesario" para asegurar que Curry permanezca con el campeón de la NBA.

"Vamos a hacer lo que sea necesario para mantener a Steph aquí y feliz", destacó Lacob. "Y sé que quiere estar aquí y lo queremos aquí. Así que no espero ningún problema con él".EFE