Keylor Navas: "Debemos ser conscientes que no podemos bajar la guardia" El costarricense Keylor Navas, guardameta del Real Madrid, elogió el encuentro que cuajó su equipo pese a la derrota en Sevilla (2-1) pero admitió que deben ser "conscientes" de que no pueden "bajar la guardia" en los partidos para que no ocurra lo mismo que en el Ramón Sánchez Pizjuán.