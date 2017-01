La plantilla posa unida con los trofeos de la gala FIFA La plantilla del Real Madrid posó unida con los técnicos, con todos los trofeos conquistados en la gala FIFA, en la que Cristiano Ronaldo recibió el Premio 'The Best' como mejor jugador del mundo en 2016, y junto a Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric y Toni Kroos, integraron el once Ideal de FIFPro.