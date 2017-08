La vuelta de Villa y la lesión de Vitolo marcan el inicio de la concentración

Las Rozas (Madrid), 28 ago (EFE).- El regreso del delantero asturiano David Villa a una convocatoria, después de algo más de tres años de su última citación, y la lesión del canario Víctor Machín 'Vitolo', sustituido por Lucas Vázquez, marcaron el arranque de la selección española para medirse con Italia y Liechtenstein.

El retorno del 'Guaje', el máximo goleador histórico de la selección con 59 tantos en 97 encuentros con 'la Roja' que no formaba parte del combinado desde la fase final del Mundial de Brasil 2014, era lo más esperado en las puertas de la residencia de la Ciudad del Fútbol de la Federación Española en Las Rozas (Madrid).

Villa arribó con adelanto, poco antes de las seis, cuando fue visto en su coche y atendió a algunos aficionados. Dos horas después pasó por el pasillo previsto por la Federación para que los jugadores atiendan a los medios, donde se confesó incluso un poco "nervioso" y sorprendido por la buena acogida de su llamada.

"Estoy muy contento, no sé qué más decir, no tengo palabras. Estoy viviendo un sueño, estar aquí otra vez para mí es algo que me llena de orgullo, no solo por la llamada sino por las muestras de cariño. Quizás no me esperaba que tanta gente se alegrara de mi vuelta. Llevo dos días que no termino de creérmelo", reconoció el delantero del New York City estadounidense.

El asturiano llegó junto al jugador del Atlético Saúl Ñíguez y tuvo que interrumpir hasta en dos ocasiones su comparecencia para saludar tanto al defensor del Barcelona Gerard Piqué como al delantero del Chelsea inglés Álvaro Morata, con los que se abrazó conforme pasaban.

Antes de la llegada del delantero asturiano ya se encontraban en las instalaciones de la Federación el lateral del Arsenal inglés Nacho Monreal y el portero del Nápoles italiano Pepe Reina.

Sobre las 19.15 horas se pudo ver ingresar en la residencia al seleccionador Julen Lopetegui, quien hoy cumple 51 años y que llegó acompañado del presidente de la Junta Directiva de la Federación Juan Luis Larrea, que ejerce esa función desde la suspensión de su cargo de Ángel María Villar.

Poco antes había llegado el guardameta del Athletic, Kepa Arrizabalaga y justo después del seleccionador compareció la novedad de la lista: el gaditano Suso Fernández (AC Milan).

Tras una tarde de lluvia copiosa en Las Rozas, los cielos parecieron dar una tregua para la entrada de los internacionales, que, no obstante, aparecieron con cuentagotas.

Juntos lo hicieron el defensor madridista Nacho Fernández y el portero del Manchester United David de Gea, seguidos por César Azpilicueta (otro cumpleañero, 28 veranos para el lateral del Chelsea inglés) Dani Carvajal (R.Madrid) y los ya citados Saúl y Villa.

Al filo de las 20.00 horas, el horario previsto para el inicio de la concentración, aparecieron el madridista Marco Asensio, el delantero del Celta Iao Aspas, el blanco Isco Alarcón, y el rojiblanco 'Koke' Resurrección.

Pasado un cuarto de hora, hizo su entrada el capitán Sergio Ramos, que atendió a los medios y se mostró algo "sorprendido" por la llamada de Villa, del que dijo que es "bien recibido siempre".

"Es un grandísimo delantero que ha hecho historia en nuestro fútbol y mientras siga manteniendo esa ambición, ese espíritu joven y esas ganas, mejor", manifestó el defensor sevillano.

Los últimos en aparecer, en una furgoneta tras tomar un vuelo desde Barcelona, fueron los azulgranas Jordi Alba, Sergio Busquets y Andrés Iniesta; el canario Pedro Rodríguez (Chelsea), Marc Bartra (Borussia Dortmund) y Thiago Alcántara (Bayern Múnich).

La noticia desafortunada se conoció minutos después a través de la web oficial de la selección: la lesión del jugador de la Unión Deportiva Las Palmas Víctor Machín 'Vitolo', sucedida ayer en un entrenamiento con su club, y la llamada de Lucas Vázquez para sustituirlo.

Vitolo se sometió este lunes a una resonancia magnética con los servicios médicos de la selección española en el Hospital Sanitas La Moraleja de Madrid, tras la cual le diagnosticaron una "distensión en el ligamento colateral medial de su rodilla", según un comunicado de la selección en su web oficial.

El extremo del Madrid se incorporará esta misma noche a la concentración del combinado nacional; mientras que el jugador canario abandonará la concentración por acuerdo entre los servicios médicos de la selección y de la UD Las Palmas.

España se jugará el primer puesto de grupo G, que da plaza directa en el próximo Mundial, con Italia el 2 de septiembre en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, con ambas selecciones empatadas a 16 puntos. El día 5 del mismo mes se medirá con el colista del grupo, Liechtenstein, en Vaduz. EFE

1011340

mam/mlm.