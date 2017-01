Laia Sanz: "Para mí es igual de duro que para los hombres"

Madrid, 15 ene (EFE).- La española Laia Sanz, la mujer que más veces ha terminado el Dakar en motos (siete de siete), aseguró que el famoso rally es para ella "igual de duro que para los hombres" y celebró su decimoséptimo puesto final, "algo muy difícil de conseguir por el supernivel que hay".

La piloto de KH-7 y el KTM Factory Rally Team acabó en el puesto 16, después de pelear en la última jornada por el decimoquinto con con el argentino Diego Martín Duplessis, del que le separaron 50 segundos.

Sanz es la piloto femenina que más veces ha terminado el rally más duro del mundo en motos: siete en total, todas consecutivas desde que debutó en 2011, las últimas cuatro acabando entre los 16 mejores hombres del rally (16ª en 2014, 9ª en 2015, 15ª en 2016 y 16ª este 2017) y siempre como primera mujer.

"Estoy muy contenta por haber acabado mi séptimo Dakar de siete participaciones, que es algo que no ha conseguido ninguna mujer y que muy pocos hombres pueden decir, y más terminando los cuatro últimos entre los 20 primeros", comenta Laia en un comunicado del equipo.

"Quizá, que acabe la 16 se puede ver como algo normal", advirtió, "pero es algo muy difícil de conseguir con el súper nivel que hay. Yo me considero un piloto más y para mí es igual de duro que para los hombres, pero sí es verdad que al final las mujeres, nos guste o no, tenemos una limitación física y un resultado así tiene un mérito especial".

Para Laia el balance de su participación es positivo tras llegar a la parte intermedia del rally en la 26ª posición: "Estoy contenta teniendo en cuenta cómo empezó la carrera y después de hacer una segunda semana muy buena. La primera, en cambio, no me fue muy bien; tuve dos fallos en dos días y no aproveché las oportunidades. Creo que podría haber estado entre los quince primeros, incluso más arriba. Sé que podía hacerlo, aunque ahora es muy fácil decirlo porque todos podemos decir 'y si no hubiera pasado esto o lo otro' y el 'y si no' no vale".

"Con lo mal que me fue la primera semana, me hubiera gustado que no se cancelaran etapas, porque cuando necesitas remontar, cuantos más días de carrera tengas mejor. Al final ha quedado un Dakar más corto de lo normal, con casi la mitad de horas de competición que otros años. Para mí, cuanto más largo sea el rally, mejor porque soy bastante regular y no suelo tener muchos problemas", explicó.

La piloto de Corbera de Llobregat ya piensa en el futuro: "Aunque se cancelaran etapas importantes en las que seguro que habrían pasado muchas cosas, no hay que buscar excusas, porque también podrían haberme ido mal esos días. Es algo que nunca sabré, así que no lo quiero pensar. Ha sido así y ahora sólo hay que fijarse en cómo mejorar. Lo importante es que estoy entera para empezar a preparar el Dakar que viene dentro de poco". EFE