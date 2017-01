Laprovittola: "No tengo presión por relevar a Pablo Prigioni en el Baskonia"

Vitoria, 23 ene (EFE).- El nuevo jugador del Baskonia, Nicolás Laprovittola, ha indicado que no tiene "presión por relevar a Pablo (Prigioni)", porque ya le tocó hacerlo en la selección argentina, momentos en los que se habló "mucho sobre esto" y, por tanto, está "acostumbrado".

El reciente fichaje azulgrana ha solicitado que no le comparen con él exjugador de Río Tercero, aunque ha reconocido que fue "un gran base para el Baskonia".

Laprovittola ha destacado que "el Baskonia siempre fue un lugar posible en Europa, por la tradición de argentinos" que han pasado por el equipo, "por la manera de jugar y por cómo tratan al jugador".

El base argentino, que vestirá el dorsal 15, ha señalado que llega a un equipo "armado con una muy buena estructura, que piensa en grande, lo que aumenta la ilusión y las expectativas".

"Ahora queda trabajar y adaptarme lo más rápido posible y poder insertarme en la dinámica de 'Sito' (Alonso)", ha comentado el baskonista, quien ha estado entrenando por su cuenta, pero no sabe si mañana estará con sus compañeros en el encuentro ante el Estrella Roja.

Laprovittola ha confesado que le gusta "el dinamismo y el juego en transición del equipo, que haya opciones para todos y que todos los jugadores estén involucrados en el sistema".

"Han pasado muchos argentinos por aquí y para mí es un desafío especial", ha admitido el jugador de Morón, para quien Pablo Prigioni, su antecesor, fue un "ídolo".

El nuevo director de juego azulgrana ha reconocido que hace años "hubo contactos" con el Baskonia pero no fueron a más, porque tenía el problema de que no tenía "el pasaporte comunitario".

"La experiencia en San Antonio fue muy intensa, fue un camino atípico por no tener nada garantizado, me invitaron a la pretemporada y me hice un lugar", ha relatado Laprovittola.

El jugador de El Alma ha explicado que le resultó "difícil" decidirse por el Baskonia porque está "Sito" (Alonso) que conoce "bien sus virtudes y defectos" y porque "lo más importante era tener la oportunidad de jugar Euroliga".

El jugador ha estado acompañado por el director deportivo del club, Félix Fernández, que ha afirmado que "siempre" habían pensado en "tener una plantilla de trece jugadores" y como el francés Rodrigue Beaubois les da "más rendimiento como escolta", han apostado por "reforzar el puesto de base".

"Nunca hemos prometido títulos, siempre hemos prometido ser competitivos y estamos obligados a ello", ha valorado Fernández, quien ha insistido en que hay que tener "paciencia" y que "lo importante es que el equipo está creciendo". EFE

