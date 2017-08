Larrea: "Asensio es un jugadorazo"

Madrid, 31 ago (EFE).- Juan Luis Larrea, presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), indicó a Efe que el madridista Marco Asensio, una de las sensaciones del fútbol nacional del momento, "es un jugadorazo".

Larrea ensalzó al zurdo balear después de haberle visto en directo en los dos últimos partidos, en la Supercopa contra el Barcelona y en el primer encuentro liguero frente al Valencia, en los que incluso le llegaron a decir que el porcentaje de acierto ante el gol en los entrenamientos con sus disparos alcanza el 80 por ciento.

En cuanto al regreso al equipo español de David Villa, que no entraba en los planes de la selección desde el Mundial de Brasil 2014, para los partidos contra Italia y Liechtenstein, manifestó que "ha venido muy ilusionado".

Larrea, que ve al seleccionador, Julen Lopetegui, "muy bien", considera que "ningún jugador tiene que decir no a la selección, aunque ha habido jugadores, como Xavi y Xabi Alonso- que han dado su fecha tope. Si estás en activo que sea el propio seleccionador el que te diga que no".

"En este caso Villa en América está haciendo un papelón en cuanto a goles y a todo. ¿Que es una Liga menor?, pues sí es una Liga que aparentemente no tiene esa exigencia, pero si él está bien... Está muy ilusionado y no hay que olvidar que es nuestro máximo goleador. Nos hace falta porque en este momento no está Diego Costa", comentó el presidente de la RFEF, que considera además que la llamada de Villa también es un valor añadido para la MLS.

Para el dirigente ganar el sábado a Italia en partido de clasificación para el Mundial de Rusia 2018 "sería un soplo de oxígeno".

"Para nosotros es la vida en este momento. Es recibir un soplo de oxígeno en la Federación Española ganando a Italia. Es ya ver un horizonte despejado (en la clasificación mundialista), porque nos merecemos estar ahí (en el Mundial). Pero hay que realizarlo, aunque Italia también juega", señaló el dirigente guipuzcoano.

Deseó fortuna y "que le salga bien" al equipo arbitral que encabeza el holandés Bjorn Kuipers, y también indicó que "a ver si nosotros tenemos suerte" y España gana y deja bastante encarrilada la clasificación directa. EFE