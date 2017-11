Larrea: "El azul es azul petróleo; no entendemos el revuelo"

Madrid, 7 nov (EFE).- Juan Luis Larrea, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha afirmado a Efe que no entiende la polémica suscitada por el efecto óptico que produce la nueva camiseta de España para el Mundial de Rusia, "pues el color que algunos ven polémico es un azul, un azul petróleo".

"Adidas hace la camiseta de España desde hace 30 años y no son dudosos de nada. No lo han sido nunca. Ellos hacen el diseño, se cambia cada dos años, coincidiendo con Eurocopas o Mundiales. Dicen que por televisión que se ve distinto. No lo sabemos aún. No lo hemos visto en directo. Nos cuentan además que al mojarla, con el sudor o bien con la lluvia, el color se vuelve mucho más oscuro", subrayó Juan Larrea.

En las próximas horas, Adidas incluso podría sacar un comunicado para matizar una polémica que se ha alimentado en las redes sociales. El color azul petróleo mezclado con el rojo ofrece una percepción de tonalidad morada, que algunos asocian a la bandera republicana. EFE