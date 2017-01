Las Palmas-Atlético, dos estilos por una plaza en cuartos

Las Palmas/Madrid, 2 ene (EFE).- Los octavos de final de la Copa del Rey proponen un duelo de estilos entre Las Palmas y Atlético de Madrid, enfrentados este martes en el partido de ida en el estadio de Gran Canaria, 90 minutos que marcan el camino hacia el duelo de vuelta en el Vicente Calderón y, quizá, mas de media clasificación.

No hay duda de que es un partido clave en la eliminatoria. Así lo perciben los dos equipos en su vuelta a la competición tras las vacaciones navideñas y antes de un choque entre dos formas distintas de buscar el billete a los cuartos de final, que quedará definido entre uno de los dos en una semana justa, del 3 al 10 de enero.

La posesión de balón es una prioridad para Las Palmas, pero no lo es tanto para el Atlético. Es un aspecto importante en el choque entre los dos, pero no determinante, como ya demostró el último precedente entre los dos conjuntos, el 17 de diciembre en la Liga, con el balón del equipo canario y el triunfo 1-0 de los rojiblancos.

El Atlético, sin renunciar a la pelota, da la misma o más relevancia a otros aspectos, como la ocupación de los espacios, la presión, la intensidad, la concentración y el dominio de las dos áreas; puntos esenciales a lo largo de los últimos cinco años en el equipo y que rebusca ahora para recuperar toda su firmeza anterior.

No la ha tenido en los últimos dos meses de competición. Entre noviembre y diciembre, sólo ha ganado seis de sus once encuentros, con 18 goles a favor concentrados en seis de sus partidos. En los cinco restantes no vio portería; el resultado, cuatro derrotas -tres en la Liga- y un empate, además de una desventaja de nueve puntos, con un partido más, respecto al liderato de la Liga.

Mientras, mantiene sus dudas, a pesar de terminar 2016 con dos victorias seguidas, una en la Liga contra Las Palmas y una en Copa del Rey ante el Guijuelo (4-1), y anhela los goles, indispensables para el equipo, de los franceses Antoine Griezmann y Kevin Gameiro, ambos en su peor racha de la temporada: 483 y 388 minutos, respectivamente. Son ya cinco encuentros en el caso de los dos.

Los números hablan de un momento irregular; lo mismo transmiten las sensaciones antes de visitar este martes a Las Palmas, al que el Atlético se enfrenta con algún retoque y alternativa en su once para el nuevo año, al menos para el encuentro en el estadio de Gran Canaria, aunque probablemente se puedan extender más allá.

Los dos se centran en el perfil derecho, con el croata Sime Vrsaljko reafirmado con energía en su lateral, con una posición más adelantada de lo habitual en los últimos cinco años de Juanfran Torres y con la consiguiente salida del once de Yannick Carrasco, ya prevista en las pruebas de los últimos días, aunque el belga sea baja de última hora por unas molestias en el tendón de Aquiles.

Esa fue la variante que probó ante el Guijuelo, que continuó en el primer tiempo del pasado viernes en Arabia Saudí y que elegirá para el encuentro de este martes, en el que se mantiene el resto de la base del once tipo, con la vuelta al lateral izquierdo de Filipe Luis y con Saúl Ñíguez en el medio como pareja de Gabi Fernández.

También con Koke Resurrección por la izquierda, con Gameiro y Griezmann en la delantera y con Stefan Savic y Diego Godín en el centro de la defensa. En la portería estará Miguel Ángel Moyá, el elegido en los dos partidos disputados desde la lesión en el hombro de Jan Oblak, una de las seis bajas del equipo para Las Palmas junto a Tiago Mendes, Augusto Fernández, Alessio Cerci, Yannick Carrasco y Thomas Partey, este último convocado para la Copa de África 2017.

Enfrente, en Las Palmas, Quique Setién optó en la ronda anterior ante el Huesca, de Segunda División, por dar minutos a la mayoría de sus suplentes, pero este lunes ha dejado entrever que cambiará su criterio, por algunas ausencias obligadas y el estado de forma con el que han regresado sus futbolistas del parón navideño.

La Unión Deportiva volverá a jugar en el estadio de Gran Canaria solo cuatro días después en LaLiga Santander, frente al Sporting de Gijón, equipo que marca la frontera de la zona descenso y al que podría doblar en puntos en caso de vencerle el próximo sábado, en la decimoséptima jornada del campeonato doméstico.

Setién ha reconocido que es "más importante" el choque liguero, pero al mismo tiempo quiere obtener mañana "un buen resultado" en la ida copera, por lo que tendrá que utilizar a algunos jugadores en ambos partidos, sin descanso.

El técnico montañés no podrá disponer mañana del lateral derecho Míchel Macedo, porque sigue en Brasil tratando asuntos burocráticos personales, mientras que el delantero croata Marko Livaja se ha incorporado hoy al grupo, como estaba previsto, con permiso del club.

Además, varios jugadores presentan un cuadro de gastroenteritis, como Javi Varas, Pedro Bigas y Ángel Montoro, y éste último además acusa un problema de rodilla, por lo que Roque Mesa puede ser uno de esos habituales titulares que deberán doblar esfuerzos esta semana.

También será baja el delantero argentino Sergio Araujo, quien ya ultima la recuperación de su problema de rodilla, y con toda probabilidad también Tana, con algunas molestias físicas.

Por el contrario, podría reaparecer Kevin-Prince Boateng, una vez restablecido de sus problemas en el peroné, y el internacional ghanés es una opción para formar en el ataque debido a las bajas, compitiendo por el puesto con el canterano Asdrúbal, decisivo en la eliminatoria anterior.

Las estadísticas históricas están en contra de Las Palmas, ya que en un total de ocho eliminatorias de Copa frente al Atlético, solo ha sido capaz de ganar una, en 1978, año en que llegó hasta su única final, que perdió ante el FC Barcelona (3-1) en el Santiago Bernabéu.

- Alineaciones probables:

Las Palmas: Raúl Lizoain; David Simón, David García, Lemos, Hélder Lopes; Roque Mesa; El Zhar, Vicente Gómez, Jonathan Viera, Momo; y Asdrúbal o Boateng.

Atlético de Madrid: Moyá; Vrsaljko, Savic, Godín, Filipe; Juanfran, Gabi, Saúl, Koke; Griezmann y Gameiro.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité Valenciano).

Estadio: Gran Canaria.

Hora: 21.15 CET (20.15 GMT). EFE

