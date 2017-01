Laureano Rosas tras el cuarto título en el nombre de Elías

Carlos de Torres

San Juan (Argentina), 21 ene (EFE).- El argentino Laureano Rosas (Equipo Argentina), luchará "con más ilusión que nunca" por un cuarto triunfo en la Vuelta a San Juan que le permita quedarse en solitario en el palmarés de la prueba, donde comparte honores con su compatriota Alberto Bravo.

Un objetivo más especial que ningún otro, pues el ciclista de Las Flores (Buenos Aires), de 26 años, luchará en la carretera en el nombre de Elías. Con él rodaba en un entrenamiento cuando sufrieron un atropello. Alguien se saltó un semáforo y se llevó la vida del amigo.

"El pasado 20 de julio, en Sonda, mi compañero y yo estábamos cruzando un semáforo en verde cuando nos atropelló un coche. Mi compañero, Elías, falleció. Ayer se cumplieron 6 meses del accidente. Superarlo ha sido un proceso muy duro, pero merece la pena seguir por él", recuerda.

Rosas, rodeado en la rueda de prensa por campeones como el italiano Vincenzo Nibali o el belga Tom Boonen, lleva a su compañero en el corazón y en su piel. En el brazo izquierdo luce un tatuaje con el nombre de Elias, sobre el dibujo de una brújula.

"Es la brújula de la buena suerte, la que me guiará en este y en todas las carreras en las que participe".

Parece que la mala suerte busca con insistencia al triple vencedor de San Juan. Hace una semana un rival lo encerró en la disputa de un esprint intermedio en el Giro del Sol. Un buen golpe y mayor susto, pero finalmente las heridas no le van a impedir defender el título en San Juan.

A pesar de los imprevistos, Laureano Rosas tiene sus armas afiladas para presentar batalla a los grandes campeones que han llegado de Europa a San Juan, ciudad y provincia donde el calor será un aliciente más a añadir a la fiebre que la afición siente por el ciclismo.

"No será fácil ganar la carrera porque hay un nivel muy elevado de rivales, pero llego en buenas condiciones, he trabajado bien y me encuentro animado para intentarlo. Lo daré todo para estar al menos entre los tres primeros", asegura.

Rosas se considera un corredor potente y completo.

"Creo que lo puedo hacer bien contrarreloj, puedo disputar un esprint y en montaña me siento cómodo. Trataré de hacerlo todo bien y destacar en esta Vuelta", asegura.

Rosas, que competirá dentro de unos meses con el maillot del Tusnad rumano, sueña con participar en una de las grandes carreras por etapas y "poder demostrar todo el ciclismo que llevo dentro". EFE