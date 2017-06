LeBron James: "No hay razón para que me vaya con la cabeza baja" El alero LeBron James, la estrella de los Cavaliers de Cleveland, se mostró triste por la derrota y eliminación de su equipo en las Finales de la NBA al perder el quinto partido (129-120) ante los Warriors de Golden State, pero dijo que no había motivo para irse con la cabeza baja.