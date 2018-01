Según señala el Barcelona en su página web, esta es la agenda de Mina para su presentación:

6:15 am: Firma del contrato con su nuevo club.

6:45 am: Presentación oficial.

7:15 am: Sesión fotográfica y presentación en el Camp Nou, con entrada libre para los aficionados.

8:00 am: Rueda de prensa.

* Hora colombiana.