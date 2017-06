Lopetegui: Ganamos de forma contundente, no en el resultado pero sí en juego Julen Lopetegui, seleccionador español, lamentó que sus jugadores no marcasen un tercer tanto a Macedonia para sentenciar un partido que acabó apretado (1-2), pero que dijo ganaron "de forma contundente, no el resultado pero sí en juego" "El fútbol es así, si al final tienes innumerables ocasiones y no terminas de meter el 0-3, en un chispazo el rival se mete y es el peligro. El equipo ha salido con una mentalidad fantástica en la primera parte y en la segunda también, pese ese detalle les m