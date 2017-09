López: "Si Youzhny gana estaré contento pero Federer sería un partido soñado"

Nueva York, 31 ago (EFE).- El tenista español Feliciano López dijo hoy que para la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos prefiere al ruso Mykhail Youzhny, pero aseguró que si le toca jugar contra el suizo Roger Federer sería un "partido soñado".

"Si Youzhny le gana estaré contento, pero jugar contra Federer aquí en esta pista sería un partido espectacular, un partido soñado para mi", dijo López tras vencer el duelo de españoles de la segunda ronda a Fernando Verdasco.

El tenista español, que habló con los periodistas mientras estaba en juego el partido entre el suizo y el ruso, afirmó que "es obvio" que le gustaría jugar contra Youzhny en tercera ronda, pero al mismo tiempo reconoció que le haría "mucha ilusión" enfrentarse a Federer.

"No sé cuánto tiempo más voy a jugar yo ni él, y poder jugar contra él en esta pista es un partido muy especial, y por ese lado me encantaría jugar contra él, porque a lo mejor no volvemos a jugar nunca y es una gran oportunidad", añadió.

Sobre el estado de Federer, el tenista español afirmó que en los últimos dos partidos no ha mostrado "su mejor versión", pero en todo caso advirtió que a veces las cosas son así "y de repente llega otro día y te juega increíble".

"Voy partido a partido y tampoco pienso mucho en eso. Si juego al final contra él, me lo voy a tomar como un reto, y es un partido soñado para mi, en estos momentos estos partidos así son como un sueño", reiteró.

López indicó que esta edición del Abierto de Estados Unidos está siendo "atípica" por la cantidad de jugadores que no están y por los que han perdido ya "que supuestamente eran favoritos, pero también han perdido por algo".

"Es un momento de otros jugadores jóvenes, de jugar bien y hacer buenos resultados, yo creo que el tenis está muy igualado hoy en día y en un Grand Slam, se dan bastante sorpresas cuando se juegan a cinco sets", subrayo.

Finalmente, sobre su enfrentamiento de hoy contra Verdasco, dijo que fue "un poco raro" por el viento, en el que ambos empezaron mal, pero "yo he podido mantener mi saque durante los dos primeros sets y esa ha sido la diferencia".

"No se sentía cómodo con su saque y yo he podido jugar más tranquilo. Luego en el tercer set ha empezado más suelto, pero el 'break' rápido en el cuarto ha sido importante, porque el partido estaba igualado y eso me ha dado un poco de moral", concluyó. EFE