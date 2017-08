López sobre partido con Verdasco: "Hace un montón que no jugamos en contra"

Nueva York, 30 ago (EFE).- El tenista español Feliciano López se medirán mañana en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos a su compatriota Fernando Verdasco, un duelo entre españoles que será "muy bonito" porque hace "un montón" que no se enfrentan.

"Hace un montón de tiempo que no jugamos en contra, es un partido muy bonito para jugar. Yo creo que en un momento así, partidos como este y en un Grand Slam, es un placer", dijo López a los periodistas tras su victoria de hoy ante el ruso Andrey Kuznetsov.

Feliciano dijo estar "contento" con su debut en el Abierto porque ha sido un buen comienzo para afrontar el derbi de mañana contra Verdasco, quien hoy avanzó a la siguiente ronda tras jugar solo un set por la retirada de su rival.

Sobre su partido de hoy, para el que necesito casi tres horas y que terminó con 6-4, 7-6 (4), 6-7 (5) y 6-2 en el marcador, el tenista español admitió que fue "complicado" y con un rival "difícil" que toca la bola muy bien y tiene un talento "brutal".

"He tenido el partido más o menos controlado, se me ha escapado el tercer set, pero el 'break' rápido en el cuarto ha cambiado bastante. Creo que he jugado bien, he sacado bastante bien, he sido agresivo y ha sido un buen comienzo en general", destacó.

López, trigésimo primer favorito en Nueva York, se refirió también a su récord de participaciones consecutivas en torneos de Grand Slam, y dijo que es algo "muy bonito", pero lo que más le importa es seguir jugando bien y seguir siendo competitivo.

"Es muy bonito el número pero lo más importante es poder estar aquí siendo competitivo, seguir jugando bien y tener la sensación de venir al US Open y que puedes hacer un buen torneo. En este momento de mi carrera me importa más eso", destacó el español.

"Si llega el año que viene estaré súper feliz porque al final es un récord muy bonito haber jugado más de catorce o quince años seguidos sin perderme un Grand Slam, algo de lo que me siento orgulloso", añadió.

Preguntado por el gran número de bajas de grandes jugadores en la actual edición del Abierto, respondió que es "una prueba más" de que el tenis es un deporte "muy exigente" y que pasa factura tanto a unos como a otros.

"Nadie es supermán, ni el numero uno del mundo ni el cien. Y es verdad que es un Grand Slam un poco descafeinado porque lo bonito es que se enfrenten los grandes, pero tenemos la suerte de que Rafa (Nadal) y Roger (Federer) están vivos", añadió. EFE

