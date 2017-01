Los Cardenales reciben fuerte sanción de Grandes Ligas por hackeo información

Houston (EE.UU.), 30 ene (EFE).- El castigo les llegó a los Cardenales de San Luis por sus acciones de hackeo de información a los Astros de Houston y las Grandes Ligas fueron durísimas a la hora de aplicar un correctivo ejemplar.

Las Grandes Ligas ordenaron a los Cardenales a renunciar a sus dos primeras selecciones en el sorteo de este año y pagar dos millones de dólares a los Astros como compensación por hackear su sistema de correo electrónico y la base de datos de su programa de búsqueda de talentos.

El comisionado Rob Manfred suspendió de por vida al exdirector de seguidores de talentos de los Cardenales, Christopher Correa, y le quitó a San Luis las selecciones generales del número 56 y 75 del sorteo del próximo mes de junio.

El equipo deberá además pagar a los Astros los dos millones de dólares durante los próximos 30 días.

Correa se declaró culpable de cinco cargos de acceso sin autorización a una computadora protegida de 2013 al menos hasta el 2014 y en julio del año pasado fue sentenciado por un juez federal a 46 meses de prisión y a pagar a los Astros 279.038 dólares en concepto de resarcimiento.

Al momento de su despido a principios de julio de 2015, Correa se desempeñaba como director de promoción de peloteros de los Cardenales.

Antes de anunciarse su sentencia en 2016, Correa manifestó a través de una carta sentirse "abrumado por el remordimiento y por el arrepentimiento".

"Violé mis propios valores, me equivoqué. Me comporté vergonzosamente", señaló en ese entonces. "Todo este episodio representa lo peor que he hecho en mi vida, de lejos".

Los fiscales aseguraron que las acciones de Correa le costaron a los Astros 1,7 millones de dólares, tomando en cuenta el uso que le dieron a la información para seleccionar jugadores.

Ahora el equipo tejano recibirá una cantidad mayor en compensación económica y los Cardenales se quedan prácticamente sin selección en el sorteo universitario del próximo verano.

El actual gerente general de los Astros, el mexicano estadounidense Jeff Luhnow, antes de llegar a su posición en el equipo de Houston había sido el responsable de la cantera de los Cardenales.

"Creemos que la sanción impuesta por las Grandes Ligas es un claro mensaje hacia todos los equipos de las mayores en cuanto a mantener una conducta intachable en todo lo relacionado con la transparencia y respeto al trabajo de cada organización", declararon los Astros a través de un comunicado.EFE