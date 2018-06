Los equipos que llegarán a octavos en el mundial, según Mourinho

El técnico portugués José Mourinho dio los nombres de la selecciones que, según él, clasificarán a los octavos de final en Rusia 2018.

Para Mou, Colombia no avanzará de la primera fase. Sus clasificados en el Grupo H fueron Senegal y Polonia - en ese orden-.

Según la predicción de Mourinho, las llaves de octavos de final quedarían así:

Uruguay vs. Portugal

España vs. Rusia

Francia vs. Nigeria

Argentina vs. Australia

Brasil vs. México

Alemania vs. Suiza

Inglaterra vs. Polonia

Senegal vs. Bélgica