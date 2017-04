Los jugadores de Estudiantes "no duermen" por pensar en partido, dice Renauro Los jugadores del Estudiantes de Caracas se están "matando" en los entrenamientos para entrar en el once titular y "no duermen" por pensar en el partido de la Copa Sudamericana DE este jueves contra el Sol de América, afirmó hoy el entrenador del conjunto venezolano Renato Renauro.